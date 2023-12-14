الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رفع 900 طن مخلفات وتمهيد طرق في حملة نظافة بـ7 مراكز بأسيوط

حملة لرفع القمامة
حملة لرفع القمامة بأسيوط، فيتو


قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع 900 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 7 مراكز والقرى التابعة لها خلال يوم واحد حيث تم نقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدة عن الكتلة السكانية لافتًا إلى استمرار حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقري والمراكز والأحياء حفاظًا علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين فضلًا  عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وفقًا للامكانات المتاحة وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة على صحة المواطنين.

 

حملات نظافة بالوحدات المحلية 


وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز (ديروط، والبداري، والغنايم، وأبنوب، وصدفا، وساحل سليم، والقوصية) حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلًا شفط الأتربة من جانبي الطرق بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل،....) وغيرها. 

 

رفع 375 طن قمامة بـ 5 مراكز في أسيوط

رفع 385 طن مخلفات وقمامة وتسوية شوارع 3 مراكز بأسيوط

 أسفرت الحملة عن رفع 900 طن مخلفات خلال يوم واحد وذلك خلال حملات بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وخالد عويس رئيس رمركز ومدينة صدفا، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز.

Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحملة الميكانيكية أسيوط البداري الشوارع والميادين القمامة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوحدات المحلية تجمعات القمامة تسوية الطرق عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التعليم

محافظ أسيوط يؤكد أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

محافظ أسيوط يؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية لتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق

اللجان العامة بمحافظة أسيوط تتسلم الحصر العددي للجان الفرعية لانتخابات الرئاسة (فيديو وصور)

محافظ أسيوط: تأخر بدء الفرز في لجنتين بحي شرق لاستمرار التصويت بهما

على أنغام المزمار، تحطيب في احتفالات لجان الانتخابات الرئاسية بأسيوط (فيديو)

احتفالات بالألعاب النارية والزغاريد أمام لجان الانتخابات الرئاسية بأسيوط (فيديو)

مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بأسيوط (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

بعد مرور 19 عامًا، ساويرس يكشف من يقف وراء اغتيال ياسر عرفات

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

هل تلقى أليو ديانج عرضا بلجيكيا؟ مصدر بالأهلي يرد

الزمالك يوجه الشكر لإبراهيم صلاح من تدريب فريق 2003 وتعيين سامح إسماعيل

جيش الاحتلال يعلن إصابة 648 جنديا منذ بدء العدوان البري في غزة

تجديد حبس عامل خطف نجل تاجر وأنهى حياته طمعًا فى طلب فدية بالخصوص

Advertisements

منوعات

المزيد

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلى لوضعه في متحف فيفا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر الجوافة يرتفع لـ14 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يواصل الارتفاع لـ90 جنيهًا بسوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14-12-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

7 نسخ توج فيها منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا للكبار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة الكثير من المشكلات

دعاء شهر جمادى الآخرة، 15 دعاء لاستقبال الشهر الجديد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية