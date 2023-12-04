رفع 375 طن قمامة بـ 5 مراكز في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار وتكثيف حملات النظافة بجميع المراكز والمدن والأحياء، لافتا إلى إنه تم رفع 375 طن مخلفات وقمامة على مدار يوم واحد بقرى 5 مراكز ضمن أعمال الوحدات المحلية للنظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة للصعيد مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

تكثيف حملات النظافة

وكان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات الخاصة بالنظافة وإزالة المخلفات بصفة دورية ومستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم بمراكز وقرى المحافظة ونقلها أولًا بأول حرصًا على توفير بيئة نظيفة لافتًا إلى تسخير كافة الإمكانات المتاحة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها.

وفي هذا السياق نفذت الوحدات المحلية بديروط وصدفا والبداري وأبوتيج وأبنوب وساحل سليم حملات لرفع المخلفات والأتربة ومنع تراكمات القمامة بالشوارع والميادين وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق فضلًا عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة لتيسير الحركة المرورية وبمشاركة مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ (سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و...) وغيرها من المعدات وذلك بإشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

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