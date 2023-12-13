الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يؤكد أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والجهاز التنفيذي للمحافظة والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في ترويج وتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمختلف الوسائل وتنظيم وفتح مزيد من المعارض لعرض المنتجات المختلفة في ربوع المحافظة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة بإتاحة وخلق فرص عمل حقيقية ورفع الدخول والمستوى الإجتماعي. 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بهذا الشأن باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء مع المحاسب إيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط.

 

جهاز تنمية المشروعات 


وقد تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من فعاليات وأنشطة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.
وأوضح محافظ أسيوط إننا نعمل بكافة الطرق الممكنة على دعم وتطوير المشروعات والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال خاصة للشباب وصغار المستثمرين بكافة الطرق الممكنة وهو ما يسهم في دفع عجلة الانتاج والاقتصاد فضلًا عن دعم محدودي الدخل والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم وتساهم في القضاء على البطالة وغيرها من الخدمات. 

 

تحسين المستوى الاقتصادي للشباب 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة وتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التي تستهدف رفع الوعي وتحسين المستوى الاقتصادي للشباب وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بالمناطق المستهدفة والقرى الأكثر احتياجًا. 

 

محافظ أسيوط يؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية لتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق

محافظ أسيوط: تأخر بدء الفرز في لجنتين بحي شرق لاستمرار التصويت بهما

 

وأشاد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة في هذا الشأن والعمل على إتاحة التدريبات والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لفئات المجتمع المختلفة وهو ما يظهر جليًا في دعمه لفتح مزيد من منافذ البيع وتوفير القروض والمنح والدعم الفني والتسويق الالكتروني والتدريب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة وورش العمل والبرامج والإجراءات التي تهيئ المناخ للاستثمارات الصغيرة وفقًا للامكانات المتاحة.

Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط استراتيجية التنمية المستدامة الدولار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تنمية المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة رؤية مصر 2030 محافظةاسيوط محافظ أسيوط ومتناهية الصغر

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية لتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق

اللجان العامة بمحافظة أسيوط تتسلم الحصر العددي للجان الفرعية لانتخابات الرئاسة (فيديو وصور)

محافظ أسيوط: تأخر بدء الفرز في لجنتين بحي شرق لاستمرار التصويت بهما

على أنغام المزمار، تحطيب في احتفالات لجان الانتخابات الرئاسية بأسيوط (فيديو)

احتفالات بالألعاب النارية والزغاريد أمام لجان الانتخابات الرئاسية بأسيوط (فيديو)

مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بأسيوط (فيديو وصور)

حضور مكثف للسيدات في ثالث أيام الانتخابات بأسيوط (فيديو وصور)

سكرتير عام محافظة أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين

الأكثر قراءة

تعليق صادم من أستاذ بجامعة هارفارد عن أزمة السكر في مصر

حالة الطقس غدا الخميس 14 -12-2023 فى مصر

عضو بالأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

حماس عن مقتل 10 جنود للاحتلال: غزة مقبرة الغزاة

كأس العالم للأندية، التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد جدة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب، جرام عيار 24 يسجل 3210 جنيهات (تحديث لحظي)

وزير التعليم العالي يستقبل وفدا رفيع المستوى من جامعة تكساس

بالأرقام، الصناعات الغذائية المصرية تغزو أسواق 15 دولة بالعالم

Advertisements

منوعات

المزيد

464 سائحا على متن 27 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

ماسكات طبيعية للبشرة الحساسة، في فصل الشتاء

فوائد المورينجا، لمرضى ضغط الدم ولعلاج مشاكل البشرة

بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بزوال الهم وفك الكرب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الهدية والهبة والرشوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية