الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

رفع 385 طن مخلفات وقمامة وتسوية شوارع 3 مراكز بأسيوط

رفع المخلفات بأسيوط،
رفع المخلفات بأسيوط، فيتو

 أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات النظافة بالقرى والمراكز والتخلص الآمن من المخلفات والقمامة حفاظًا على البيئة، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

 

حملات نظافة مكبرة 

 وأشار محافظ أسيوط إلى العمل وفقًا للامكانات المتاحة على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة حيث تم رفع 385 طن مخلفات وقمامة بـ قرى 3 مراكز في حملة نظافة مكبرة باستخدام معدات الوحدات المحلية. 

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وأوضح محافظ أسيوط إنه تم خلال الحملة تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وفقًا للإمكانات المتاحة مشيرًا إلى استمرار حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقري والمراكز والأحياء حفاظًا على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين، وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة والميادين. 

 

رفع 385 طن مخلفات 

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وصدفا وديروط حملات نظافة ورفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلًا شفط الأتربة من جانبي الطرق بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل،....) وغيرها ما أسفر عن رفع 385 طن مخلفات وقمامة. 

 

رفع 940 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بـ 7 مراكز في أسيوط

رفع 750 طن مخلفات وصيانة كشافات الإنارة بقرى 5 مراكز بأسيوط

تمت الحملة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كـ ( إدارة المخلفات الصلبة، وقسم النظافة، والاشغالات، البيئة) بكل مركز حفاظًا على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وذلك تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى.

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