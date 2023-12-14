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اقتصاد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس في الأسواق

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

 ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 14-12-2024، وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية وهذا بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء عن تثبيت سعر الفائدة.

سعر جرام الذهب عيار 24

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3245 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2840 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2434 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1898 جنيهًا للبيع 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22720 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التوقعات لأسعار الذهب فى العام المقبل صعب التكهن بها فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية المتلاحقة.

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وأشار “عضو مجلس ادارة الشعبة ” فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن أسعار الذهب المحلية تعتمد على السعر العالمي والبورصة العالمية فى تحديد أسعارها، فضلا عن أسعار العملة الدولار، والحروب الدولية الجارية فى غزة وأوكرانيا.

وأضاف أن الذهب يتأثر بصورة سريعة فكل المتغيرات السابقة وتوقع باستقرار العملة أو الأحداث الدولية وإنهاء الحروب غير واضح حتى الآن، مشيرا إلى أن التوقعات لأسعار الذهب حتى الآن فى ظل المتغييرات السريعة والمتلاحقة صعب للغاية.

ووصلت أسعار الذهب إلى أكثر 2000 دولار للأونصة فى الفترة الماضية مما انعكس على الأسعار المحلية وأدى إلى وصولها إلى 2800 جنيه للجرام الواحد.

 

أسعار الذهب العالمية منذ بداية ديسمبر

ولامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر تقريبا فى بداية ديسمبر الجاري، بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وفي بداية ديسمبر ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2044.69 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو. 

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 2045.30 دولار للأونصة.

ارتفاع أسعار الذهب، المؤشر فى البورصة المصرية بعد قرار الفيدرالى الأخير

قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع لأعلى مستوى في أسبوع

ووصلت أسعار الذهب فى التعاملات الجارية فى البورصة العالمية والمحلية، حيث ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الأربعاء، مع استقرار الدولار وانخفاض عوائد السندات قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

 

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير، بنحو 0.20% أو 4.1 دولار إلى 1997.3 دولار للأوقية

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