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رياضة

القصة الكاملة لحقيقة عودة طارق حامد لصفوف منتخب مصر قبل كأس الأمم الافريقية

طارق حامد،فيتو
طارق حامد،فيتو

منتخب مصر، ترددت أنباء عن وضع اسم طارق حامد نجم ضمك السعودي، ضمن القائمة الأولية لكأس الأمم الإفريقية رغم اعتزال اللاعب دوليًا.

وكشف مصدر أن كل ما يتردد حول عودة طارق حامد لمنتخب مصر أو حتى مجرد حديث فيتوريا بشأن التراجع عن الاعتزال لم يطرح على مائدة الفراعنة او في عقل المدرب البرتغالي.

وتابع المصدر: أن فيتوريا احترم رغبة طارق حامد حول قراره بالاعتزال الدولي ولم يناقش فكرة عودة اللاعب خلال الاجتماعات السابقة للجهاز الفني لمنتخب مصر، مشيرًا الى أن كل ما يتردد عبارة عن اجتهادات.

 

بديل طارق حامد في القائمة النهائية

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على بديل طارق حامد في قائمة الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا 2024، المقرر انطلاق فعالياتها في كوت ديفوار الشهر المقبل.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن فيتوريا قرر الاستعانة بلاعب وسط بيراميدز مهند لاشين في القائمة النهائية للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، لتعويض غياب طارق حامد الذي أعلن قبل أيام قرار اعتزاله اللعب الدولي.

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ويرى فيتوريا أن مهند لاشين يؤدي أدائًا طيبًا مع بيراميدز منذ بداية الموسم الحالي، سواء محليا أو أفريقيا، كما أنه سبق له التواجد في أكثر من معسكر لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا، كما أنه يعد البديل الأفضل حاليا بين لاعبي الدوري الممتاز في اللعب في مركز 6 وهو نفس المركز الذي كان يشغله طارق حامد في صفوف الفراعنة. 

 

طارق حامد يعلن إعتزاله دوليا

أعلن طارق حامد، نجم ضمك السعودي والمنتخب الوطني، اعتزاله اللعب دوليا بعد أزمة استبعاده الأخير من معسكر منتخب مصر.

وعلمت “ فيتو ” أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فوجئ بقرار طارق حامد والذي يعتبره من أفضل لاعبي الفراعنة سواء خلال الفترة التي قضاها معه بصفوف المنتخب او السنوات الماضية.

وكشف مصدر أن فيتوريا كان حزينًا بشأن قرار طارق حامد ورفض كل ما يقال حول أنه المتسبب في اعتزال نجم ضمك السعودي، ولكن تم أخذ رايه الشخصي لرفض تفكير اللاعب عن الاعتزال.

 

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر مغلق يوم 3 يناير المقبل، سيكون الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في الكان.

 

موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر

ووفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فإنه يحق لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا استدعاء لاعبيها للمشاركة في البطولة قبلها بـ14 يوما، وبالتالي تأكد تواجد جميع لاعبي منتخب مصر المحترفين في معسكر الفريق منذ اليوم الأول، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم 3 يناير، أي قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام فقط.

موعد بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني روي فيتوريا، خلال الفترة المقبلة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”، التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

ويدخل منتخب مصر معسكرا تدريبيا يوم 3 يناير المقبل، الذي من المقرر أن يكون الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في المعترك الأفريقي الأهم والأكبر في إفريقيا.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك خلال نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 

تأتي مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2024 على النحو التالى..

الجولة الأولى:

مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024

 

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

 وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

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