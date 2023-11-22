منتخب مصر، فيتوريا يطلب خوض وديتين في معسكر أمم إفريقيا

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، يتمسك بخوض الفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار.

أضاف المصدر، أن فيتوريا سيؤكد مطلبه بخوض وديتين قويتين خلال جلسته مع حازم إمام المشرف على منتخب مصر، والتي ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن فيتوريا لم يشترط أن يكون طرف المباراتين الوديتين في المعسكر المقبل، من منتخبات القارة السمراء، المهم أن تكون هناك تجارب قوية قبل المشاركة في الكان.

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موعد معسكر منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا

وبعد انتهاء معسكر منتخب مصر الوطني، لن يكون لديه أي ارتباطات رسمية أو تجمعات تدريبية، حتى الثالث من يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار.

موعد ومكان بطولة أمم إفريقيا للكبار

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة

وصلت إلى القاهرة بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، عائدة من ليبيريا، التي استضافت مباراته أمام نظيره منتخب سيراليون، الأحد الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وعادت بعثة الفراعنة بالكامل إلى القاهرة، بما فيها جميع اللاعبين المحترفين، الذين يحصلون على يوم راحة مع أسرهم وذويهم في القاهرة قبل العودة إلى أنديتهم في أوروبا والخليج.

وترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون

وتستعرض “فيتو” في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى.

1- مصر 6 نقاط

2- غينيا بيساو 4 نقاط

3- بوركينا فاسو نقطة واحدة

4- إثيوبيا نقطة واحدة

5- سيراليون نقطة واحدة

6- جيبوتي بلا نقاط.