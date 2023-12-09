السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

القباني: هذا سبب قرار اعتزال طارق حامد وفيتوريا عليه تطبيق العدالة على الجميع

طارق حامد، فيتو
طارق حامد، فيتو

قال وائل القباني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن قرار اعتزال طارق حامد اللعب مع المنتخب الوطني، بسبب غضبه من روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي.

وأضاف وائل القباني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "طارق حامد قرر الاعتزال دوليًا بسبب الغضب من روي فيتوريا، وأنا أرى أنه قرار متسرع للغاية من جانب طارق حامد لأنه كان عليه أن ينتظر قائمة أمم إفريقيا".

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وتابع: "كان على طارق حامد الانتظار لقرار روي فيتوريا بشأن الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات، ولو كان الاستبعاد له فقط يصبح هناك مشكلة في منتخب مصر".

وأتم: "روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عليه التحلي بالعدالة خلال المرحلة المقبلة، خاصةً أن المنتخب الوطني يدخل على كأس أمم إفريقيا".

 

طارق حامد يعلن إعتزاله دوليًّا

وأعلن طارق حامد، نجم ضمك السعودي والمنتخب الوطني، اعتزاله اللعب دوليًّا بعد أزمة استبعاده الأخير من معسكر منتخب مصر.

 

ولعب طارق حامد مع منتخب مصر 58 مباراة سجل هدفا وحيدا وحصل على 10 إنذارات وشارك في أمم أفريقيا 4 مرات وشارك في كأس العالم مرة واحدة 2018.

الدوري السعودي، وحصل اللاعب الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك، على تقييم جيد خلال مباراة فريقه أمام اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

واستطاع فريق ضمك أن يحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء الخميس.

 

وسجل طارق حامد هدف ضمك الثالث في شباك الاتحاد، في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، ليحصل على تقييم 7.3 وفقًا لموقع سوفا سكور المختص في الأرقام والإحصائيات.

ورفع فريق ضمك رصيده إلى 24 نقطة محتلًّا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة محتلًّا المركز الرابع.

ويعد هذا أول أهداف طارق حامد مع فريق ضمك، منذ انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن اتحاد جدة.

بالأرقام.. مسيرة طارق حامد مع منتخب مصر بعد اعتزاله اللعب دوليا (إنفوجراف)

بعد اعتزاله، ماذا قدم طارق حامد مع منتخب مصر؟.. هدف وحيد في رحلته الدولية.. 10 إنذارات بقميص الفراعنة.. ومشاركة مونديالية

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منتخب مصر طارق حامد ضمك السعودي المنتخب الوطني وائل القباني فيتوريا

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بعد اعتزاله، ماذا قدم طارق حامد مع منتخب مصر؟.. هدف وحيد في رحلته الدولية.. 10 إنذارات بقميص الفراعنة.. ومشاركة مونديالية

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