ردع هجمات الحوثيين وقطاع غزة الأبرز، كواليس لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي وولي العهد السعودي

قال البيت الأبيض الخميس في بيان، إن اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي بإدارة بايدن جيك سوليفان، بحث القضايا الإقليمية والوضع في غزة.

وأكد البيت الأبيض في بيان، أن "سوليفان اجتمع بمحمد بن سلمان في الرياض، وناقش المجتمعان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى خلق ظروف جديدة تتيح السلام الدائم والمستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

Advertisements

وأضاف البيان: "ناقش المجتمعان أيضا الاستجابة الإنسانية في غزة، بما في ذلك جهود زيادة تدفق المساعدات الحرجة.. وناقشا كذلك قضايا التعاون الثنائي الكبير في مجالات الأمن والتجارة واستكشاف الفضاء والتكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك شبكات الوصول الراديوي المفتوحة".

زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي إلي السعودية

من جانبه، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، توجه إلى المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، والتقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال مسئولان أمريكيان، إن سوليفان سافر إلى الرياض، والتقى مع ولي العهد السعودي؛ لبحث أزمة غزة، والجهود المبذولة لمنع نشوب حرب أوسع، والحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

ردع هجمات الحوثيين المستمرة

وذكر مسئول أمريكي، أن إحدى القضايا التي أراد سوليفان مناقشتها في السعودية، هي الجهود المبذولة لردع هجمات الحوثيين المستمرة من اليمن ضد السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر.

مفاوضات ما قبل حرب غزة

وأضاف أن سوليفان يعتزم أيضًا، مناقشة كيفية البناء على المحادثات الأمريكية السعودية بشأن مفاوضات ما قبل حرب غزة؛ من أجل إحراز تقدم نحو سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل

ومن المقرر أن يصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إلى إسرائيل، اليوم الخميس أو الجمعة، 14 أو 15 ديسمبر 2023، في زيارة هي الأولى منذ اندلاع الحرب.

وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن سوليفان، سيناقش مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دور جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بعد انتهاء الحرب.

بدوره، أفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، الأربعاء، بأن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يتواجد في السعودية لإجراء مناقشات بشأن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى "الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ومنع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس من التوسع".

إقامة سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وأضاف المسؤولون، أن سوليفان ناقش أيضًا "جهود ردع هجمات الحوثيين المستمرة ضد السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر"، و"البناء على العمل الذي كان قيد التنفيذ بين السعودية والولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية نحو إقامة سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

وفي هذا السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله بتصريحات سابقة إن سوليفان في لقائه بالأمير محمد بن سلمان "سيحاول البناء على العمل الذي كان جاريا قبل هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والذي تضمن خطوات نحو بناء السلام مع الفلسطينيين".

زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي إلي إسرائيل

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن سوليفان بحث مع بن سلمان بالمملكة "زيادة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في أنحاء المنطقة ومنع توسع الصراع بين إسرائيل وحماس"، في حين سيزور إسرائيل يومي الخميس والجمعة.

ويوم الثلاثاء، أعلن سوليفان أنه سيبحث في محادثاته المقبلة مع المسؤولين الإسرائيليين جدولا زمنيا للحرب في غزة.

ومن المقرر أن يزور مستشار الأمن القومي الأمريكي إسرائيل، حيث يعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج وآخرين، فيما تشهد الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس يومًا جديدًا من التصعيد والقتال العنيف.

كما أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وبيني جانتس، الوزير بمجلس الحرب، من ضمن المسؤولين الذين سيلتقي بهم سوليفان.

بايدن يطالب بتغيير الحكومة الإسرائيلية

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.

وطلب الرئيس الأمريكى، جو بايدن في فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغيير حكومته المتشددة، وفق ما نقلت رويترز.

وتابع بايدن، إن الحكومة الإسرائيلية تعارض حل الدولتين مع الفلسطينيين، وهو المسار الذي دعت إليه واشنطن عقب اندلاع الحرب مع حركة حماس، وقال الرئيس الأمريكى"هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل".

وشدد بايدن، على أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا، مشيرا، أمضيت ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.

ولفت بايدن، "لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم"، وألمح إلى علاقته المعقدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه في موقف صعب.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن إسرائيل ليست استثناء من السياسة الأمريكية التي تنص على أن أي دولة تتلقى أسلحة أمريكية يجب أن تمتثل لقوانين الحروب فى إشارة إلى الفسفور الأبيض.