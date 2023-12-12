طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

انتفضت شعوب العالم الحرة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم والمجازر التي ترتكب في قطاع غزة، الغضب الشعبوي شمل كافة الأشكال السليمة سواء من خلال تنظيم التظاهرات المناهضة لإسرائيل، أو إطلاق دعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية أو منتجات الشركات الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والكيان الصهيوني.

طوفان المقاطعة يضرب المنتجات الشهيرة

بالرغم من محاولة أبواق مأجورة التقليل من فائدة حملات المقاطعة أو تشويه أهدافها الإنسانية، لكن نتائجها جاءت إيجابية بما يكفي لإثبات وجاهة نظر أصحابها، الأمر الذي دفع عديد من الماركات الشهيرة لنفي علاقتها بإسرائيل أو إلغاء حملات دعم لكيان غاشم يرتكب مجازر مروعة أوجعت ضمير الإنسانية.

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وفقًا لتقرير أعدته مؤسسة "راند كوربوريشن" الأمريكية عام 2015، تسببت المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ما بين 2013 و2014 في خسارة تراكمية قدرت حينها بحوالي 15 مليار دولار، وهذا أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل بنسبة 3.4%.

من المرجح أن تتسبب المقاطعة الحالية، التي تعد أكثر انتشارا من حملات المقاطعات السابقة فى العقود الماضية، في أضرار اقتصادية أكبر بكثير لإسرائيل والشركات الداعمة لها.

زارا تعتذر عن إعلانات مستوحاة من حرب غزة

وفى أحدث واقعة تدل على نجاح المقاطعة، اعتذرت شركة زارا ا للملابس عن حملتها الإعلانية التي تعرضت للانتقاد لاستخدامها صورًا قيل إنها مستوحاة من الحرب بين إسرائيل وغزة.

وقالت زارا zara إنها تأسف لحدوث سوء فهم"، وسحبت الصور المتبقية بعد أيام من ردود الفعل العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي والشكاوى المقدمة إلى هيئة مراقبة الإعلانات في بريطانيا.

وأظهرت إحدى الصور عارضة أزياء تحمل عارضة أزياء أخرى ملفوفة بالبلاستيك الأبيض، فيما تم تصوير عارضة الأزياء على خلفية من الحجارة المتشققة والتماثيل التالفة ولوح مكسور من الجبس.

وقالت زارا فى بيانها: إن بعض العملاء رأوا "شيئًا بعيدًا عما كان مقصودًا عند إنشائه".

وكان بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على موقع X، تويتر سابقًا، دعوا إلى مقاطعة متاجر زارا التى تقوم ببيع الأزياء بالتجزئة.

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وصرحت الهيئة المنظمة لقوانين الإعلان قالت إنها تلقت 50 شكوى بشأن حملة الشركة الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحمل عنوان "السترة".

وقد أشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تشبه الصور التي وردت من غزة بعد القصف الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولم تعد صور الحملة الإعلانية لشركة زارا التي أثارت الانتقادات موجودة على حساب إنستجرام الخاص بالشركة أو موقعها الإلكتروني.

زار تعتذر عن حملة الإعلانية، فيتو

ويحتوي أحد متاجر "زارا" في إسبانيا على نافذة عرض بها بعض الأجسام المشابهة لتلك المستخدمة في الحملة.

وتصف شرطة زارا الفكرة وراء حملة "السترة" بأنها "تمرين في التصميم المركز الذي تم تصميمه لعرض أفضل جوانب قدرات زارا الإبداعية والتصنيعية، وتقدم تصميمات زارا ثوبا واحدا وست طرق وإمكانيات غير محدودة".

وقال متحدث باسم هيئة رقابة الإعلانات: "تلقينا 50 شكوى حول هذا الإعلان. يجادل المشتكون بأن الصور تشير إلى الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس وأنها مسيئة".

وأضاف المتحدث أن الهيئة "تقوم بمراجعة الشكاوى لكنها لا تحقق حاليا في الإعلان".

شركة ماركس أند سبنسر تعتذر عن حرق فلسطين

وكانت شركة ماركس أند سبنسر قد اعتذرت مؤخرا بسبب الاعتراضات على إعلان نشر على موقع "إنستجرام" تظهر فيه صور من إحدى حفلات أعياد الميلاد لقبعات بألوان العلم الفلسطيني تلتهمها النار.

وقالت الهيئة الرقابية إنها تلقت 116 شكوى بشأن الصورة.

ماركس أند سبنسر، فيتو

وأضافت أنها بعد مراجعة الموضوع، قررت أن الإعلان لم ينتهك القواعد و"لم يكن هناك ما يبرر إجراء تحقيق إضافي".

ومع ذلك، قالت إم آند إس إنها "أزالت المنشور بعد التعليقات"، واعتذرت عن أي ضرر غير مقصود نتج عنه.

بوما تلغي رعاية منتخب إسرائيل

من جانبها قالت متحدثة باسم شركة الملابس الرياضية "بوما" اليوم إن الشركة الألمانية ستنهي رعايتها للمنتخب الوطني الإسرائيلي لكرة القدم العام المقبل.

وقالت المتحدثة في بيان: "بينما سيتم الإعلان عن فريقين وطنيين وقعا معنا حديثًا - بينهما فريق جديد- ستنتهي عقود بعض الاتحادات الوطنية مثل صربيا وإسرائيل في عام 2024".

وأضافت متحدثة بوما، أنه تم اتخاذ القرار في عام 2022 كجزء من "استراتيجية بوما الجديدة "أقل - أكبر - أفضل" بما يتماشى مع الجداول الزمنية العادية لتصميم وتطوير قمصان الفريق. وأعلنت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في البداية هذا القرار.

وأثار الاتفاق مع إسرائيل، الذي تم توقيعه في عام 2018، دعوات لمقاطعة العلامة التجارية للملابس الرياضية. واتهم نشطاء شركة "بوما" بتأييد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، وذلك من خلال اتفاقها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم والذي يضم أيضًا فرقًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

خسائر ستاربكس تتجاوز 13 مليار دولار

فى ذات السياق، كشف تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" عن تزايد المخاوف بشأن تراجع مبيعات شركة "ستاربكس" خلال الأسابيع الأخيرة.

وتشير العديد من الصحف إلى أن العامل الأساسي وراء تلك المخاوف، والتي توسعت إلى شركات غربية أخرى مثل "ماكدونالدز" و"كنتاكي"، يرجع إلى حملة مقاطعة دولية تم إطلاقها مؤخرا.

وتكبدت شركة ستاربكس خسائر قيمتها السوقية تتجاوز الـ 13 مليار دولار.

ونشر الرئيس التنفيذي للشركة لاكسمان ناراسيمهان، أمس، بيانا قائلا فيه: "نحن شركة ذات مهمة ووعود ترتكز على الإنسانية والعطاء. نحن نكره الكراهية. ونرفض بشدة العنف ضد الأبرياء. تقدم قيمنا الأداء من خلال عدسة الإنسانية. نحن نمثل الشجاعة والانتماء والفرح - بالحرفية التي تؤدي إلى النتائج التي نقدمها. ونحن نسعى لتحقيق أهداف طموحة لشركائنا وأصحاب المصلحة بنية وشفافية ومساءلة."

ستاربكس ، فيتو

وأعلنت الشركة فى أمريكا أنها ستقدم شراب الشوكولاتة الساخن مجانا مع كل طلب مشروب كبير في نهاية كل أسبوع من شهر ديسمبر.

يقتصر العرض على مشروب مجاني واحد لكل طلب، ولكنه يسري كل يوم سبت وأحد حتى 31 ديسمبر، بحسب موقع "The Cradle".

كما بدأت ستاربكس، الخميس الماضي، بتقديم خصم 50% للعملاء على أي مشروب، والذي سيستمر كل يوم خميس من هذا الشهر من الظهر وحتى الساعة 6 مساءً.

ويعتبر أيضا اسم " أديداس" من ضمن أهم البرندات التي أثير حولها الشكوك بأنها تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها الغاشم على قطاع غزة والذي تسبب في سقوط ألاف الشهداء والمصابين.

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