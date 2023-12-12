أسعار الخضراوات اليوم، 3 جنيهات انخفاضًا في سعر البطاطس بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 27 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر الكوسة من 10 إلى 14 جنيهًا.

Advertisements

وبلغ سعر الفاصوليا من 6 إلى 10 جنيهات، جزر بدون عروش 4.5 إلى 5.5 جنيه، باذنجان أبيض من 2 إلى 6 جنيهات، باذنجان رومي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، باذنجان بلدي من 2 إلى 4 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 9 إلى 12 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 14 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 22 إلى 32 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 9 إلى 12 جنيهًا.

وبلغ سعر بسلة من 24 إلى 26 جنيهًا، الملوخية من 9 إلى 10 جنيهات، خيار بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا، سعر كيلو الثوم من 40 إلى 80 جنيهًا، خيار صوب من 10 إلى 14 جنيهًا.

وتراوح سعر البامية من 40 إلى 45 جنيهًا، البطاطا من 3 إلى 8 جنيهات، سبانخ من 7 إلى 11 جنيهًا، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات.

وبلغ سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 2.5 إلى 4.5 جنيه، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

وسجل سعر خس مر بنحو 3 جنيهات، ليمون بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا، قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه.

بلغ سعر كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، فول أخضر من 7 إلى 10 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 8 إلى 10 جنيهات.