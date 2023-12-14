الخميس 14 ديسمبر 2023
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سياسة

نائب بالبرلمان يوضح المطلوب من الرئيس القادم لتطوير الأحزاب

عاطف مغاورى،فيتو
عاطف مغاورى،فيتو

الأحزاب،  قال  النائب عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، إن الحياة الحزبية المعاصرة منذ عام 1976، كانت نتيجة حوار حول ورقة أكتوبر والمتغيرات الدولية التي طرحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات ولم يطرأ عليها تغيير، وبالتالى تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها ضرورة حتمية خاصة وأن رؤية السلطة للحياة الحزبية والتضييق عليها، جعلت التجربة والحياة الحزبية في قالب تعددي.

 

إزالة القيود التي تمنع الأحزاب من العمل وسط الجماهير 

وأكد فى تصريح لفيتو، أن الحياة الحزبية  أخذ ت شكل القالب الواحد، بدليل الإبقاء على انتخابات رئاسة الجمهورية بنظام الحزب الواحد حتى عام 2005». وبالتالى أن «الحياة الحزبية لم تتطور بشكل لائق»، مناشدًا إزالة كل العقبات والقيود التي تحول بين الأحزاب والعمل وسط الجماهير. 

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ضرورة تنقية القوانين التى تحول دون تولى الأحزاب لمواقع قيادية

وناشد مغاورى بضرورة تنقية القوانين واللوائح التي تقف عقبة لتولي أعضاء الأحزاب لمواقع قيادية، إضافة إلى وضع نص قانوني ينظم آليات متابعة لجنة شئون الأحزاب لمدى التزام الأحزاب بتطبيق اللوائح الداخلية التي وضعتها لنفسها ووافقت عليها الجمعيات العمومية، فيما يتعلق بدورية انعقاد المؤتمرات العامة. ويؤكد مغاورى على أن التوصيات التى خرجت بها جلسات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى والتى أعلن الرئيس السيسي التزام بها فى خطابة الخاص بإعلان الترشح تمثل خارطة طريق لتطوير دور الأحزاب وأداء دور فعال فى المجتمع المصرى خاصة وأن هذه التوصيات شملت قانون الأحزاب السياسية وقانون المحليات وقانون النظام الانتخابى وقانون المجالس المحلية ويضيف مغاورى بضرورة إعادة النظر فى التشريعات المصرية بتوزيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس المحلية.

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