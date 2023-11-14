انتخابات الرئاسة تفجر الخلافات في الحركة المدنية، المصري الديمقراطي والعدل يجمدان نشاطهما

مع اقتراب العد التنازلي للانتخابات الرئاسية 2424، دبت الخلافات داخل الحركة المدنية بسبب موقف بعض أحزاب الحركة من المشاركة فى الماراثون الانتخابي.

واستنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل، إصرار بعض أعضاء وشخصيات الحركة المدنية، على إصدار بيان يُفهم منه أن الحركة تعتبر الانتخابات مسرحية هزلية، رغم ما ينطوي عليه ذلك من اتهامات مباشرة للحزبين بأنهما جزء من هذه المسرحية.

وقرر حزبا المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل "المشاركان في حملة دعم المرشح الرئاسي فريد زهران"، إرسال خطاب داخلي لأحزاب الحركة المدنية أعلنوا فيه رفضهم لما أعلنته بعض الكيانات داخلها بعدم الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها قررت تجميد نشاطها داخل الحركة، تجنبًا لمزيد من الشقاق.

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وجاء في نص الخطاب المرسل أن إصرار بعض أعضاء وشخصيات الحركة المدنية على إصدار بيان يُفهم منه تناول صورة سلبية للانتخابات الرئاسية وحمل اتهام مباشر لهم كونهم جزء منها.

وتابع،"ورغم أننا نبهنا لعدم جواز ذلك إلا أن البعض أصر بكل أسف على النشر على نطاق أوسع وكأنه يستفزنا لمعارك جانبية يحقق من خلالها بطولات زائفة بينما نحاول نحن على الأرض خوض معارك حقيقية".

وأكدت مصادر مطلعة داخل الحزبين أن قرار تجميد النشاط فى الحركة المدنية سيستمر لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، وحتى تعاد ترتيبات الأمور من جديد.

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