رجال الرئيس المحتمل.. يتواصلون مع الجماهير ويستعدون للملفات الصعبة.. زهران: باسم كامل يتصدر المشهد.. والشناوى وصابر “رجال الظل”

دبت حالة من النشاط فى الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى فريد زهران استعدادًا لمرحلة العد التنازلى فى معركة انتخابات الرئاسة بداية الشهر المقبل، والتى ينافس فيها إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السياسى وعدد من أبناء الأحزاب المصرية فريد زهران.

وعلى خلاف جميع المرشحين الآخرين، يبدو فريد زهران فى السباق الرئاسى، هو حامل أختام المعارضة المصرية، والوجه الأكثر ارتباطا بمشروعها وخطابها السياسى، على الرغم من الخلافات المدوية التى اندلعت مؤخرًا بين أبناء الحركة المدنية الديمقراطية الصوت الرسمى لأحزاب المعارضة فى ظل تضارب المشروعات السياسية وكذلك الأفكار والمرجعيات، الأمر الذى انتهى بالحزب المصرى الديمقراطى وحزب العدل، الائتلاف المشارك فى مشروع فريد زهران إلى تجميد نشاطهما داخل الحركة حتى الانتهاء من معركة الرئاسة وإعادة النظر فى آليات العمل داخلها.

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على مستوى الاستعداد للمعركة الرئاسية، من بداية الترشح للانتخابات ويبدو واضحا أن هناك عددا من المعايير تحكم طريقة بناء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى فريد زهران، وآلية اختيار أعضائها والوجوه الأبرز فيها والمفاضلة بين الأكثر قوة لخدمة الهدف والخروج بأفضل نتائج ممكنة.

وفق هذه المعطيات جاء تشكيل الحملة الانتخابية يشمل وجوه القوة الضاربة للائتلاف، بداية من الحزب المصرى الديمقراطى، ويمثله باسم كامل، مدير الحملة والنائب الأول لرئيس الحزب، وهو عضو سابق فى البرلمان، وأحد أهم الرموز الفكرية والسياسية ليس فقط للحزب المصرى الديمقراطى ولكن لجيل الوسط الآن فى السياسة المصرية.

بجانب باسم كامل، هناك أيضًا عبد العزيز الشناوى، وهو نائب مدير الحملة، وأمين عام حزب العدل، وأحد أهم كوادره ومن الرموز الثقافية لمدينة الإسكندرية، حيث يعمل مديرا لمكتبة قطاع النقل البحرى بوزارة النقل.

ويعتبر الشناوى أيضًا من رموز جيل الوسط فى السياسة المصرية، وهو أحد خريجى مدرسة حزب الجبهة الليبرالى، الذى قدم العديد من الرموز السياسية لمختلف الأحزاب المصرية.

فى ترتيب الهرم الإدارى للحملة يدخل فى الصورة أيضًا المتحدثون الرسميون، وهما الدكتور معتز الشناوى، وهو كاتب صحفى ومن الوجوه البارزة داخل حزب العدل، والنائبة أميرة صابر، القيادية بالحزب المصرى الديمقراطى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحد أعمدة صناعة القرار حاليا داخل الحزب المصرى الديمقراطى.

كما يدخل فى الصورة أيضًا مقررو لجنة البرنامج الانتخابى والمحتوى والرسائل السياسية، وهما الدكتورة أميرة عبد العال منسق اللجنة، وأحد الكوادر القيادية داخل الحزب المصرى الديمقراطى، والدكتور أحمد السيد مقرر اللجنة، وعضو الهيئة العليا لحزب العدل وأمين العلاقات الخارجية بالحزب.

على مستوى المكتب التنفيذى، يعمل على خدمة مشروع المرشح فريد زهران، عدد من الأسماء البارزة داخل الحزبين، على رأسهم عبد الغنى الحايس، ‏نائب رئيس حزب العدل لشئون الاتصال السياسى، وحسام حسن، وبهاء ديميترى وخالد القاضى، ومحمد خليل، ومنى عبد الراضى، حسام مصطفى، والدكتور أحمد السيد، والدكتور محمد سالم، وحسين هريدى، وأحمد الغنام، والدكتور محمد جمال، ومحمد هلال.

أما المحور السياسى، فتتولى مريم عادل الفريق الذى يشرف عليه، وهى من كوادر الشباب داخل الحزب المصرى الديمقراطى.

وعلى مستوى المحور الاقتصادى، يترأس الفريق الدكتور محمد سالم، وهو أحد الوجوه البارزة فى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو أيضًا مساعد سياسى للمرشح الرئاسى فريد زهران، كما يتولى مسئولية الإعلام داخل الحملة، منى الشماخ أمين الإعلام بالحزب المصرى الديمقراطى، وأحد الوجوه البارزة فيه.