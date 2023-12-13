تنسيقية الأحزاب: المشاركة الكبيرة في انتخابات الرئاسة تعكس وعي المصريين بالتحديات

وجهت تنسيقية الأحزاب والسياسيين الشكر لجموع الشعب المصري على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة، مؤكدة أن المشاركة الكبيرة تعكس وعي المواطنين الحقيقي بحجم التحديات التي تواجه البلاد.

حجم التحديات والمخاطر في مصر

وأكدت التنسيقية أن المصريين دائمًا ما يثبتون أنهم على قدر المسئولية، يدركون حجم التحديات والمخاطر، و يؤمنون بالوطن إيمانًا كاملًا، لافتة إلى أن كثافة التصويت التي استمرت لثلاث أيام من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية فاقت كل توقع.

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وثمنت التنسيقية وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الانتخابي، ومشاركتهم الكثيفة في عملية الاقتراع، واختتمت: "شكرًا كنتم قد المسئولية".

يذكر أن التنسيقية كانت قد دشنت غرفة عمليات مركزية وغرفة للمتابعة الإعلامية، وفريق من المتابعين على الأرض بلغ عددهم نحو 20 ألف متابع ـ حسب بيان التنسيقية ـ وقالت أنهم من أعضاءها بخلاف متطوعين وبتنسيق مع غرف عمليات مشتركة، وقام متابعو التنسيقية برصد كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في كافة المحافظات.

تقارير التنسيقية عن انتخابات الرئاسة

ورصدت التنسيقية في تقاريرها استمرار احتشاد المصريين أمام كل اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، ولم توثق غرفة عمليات التنسيقية أي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وشددت على أن الانتخابات كانت مثالًا للالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت التنسيقية أنها رصدت في غرفة العمليات المركزية مخالفات قالت إنها طفيفة ولا تكاد تذكر، وتتعلق بكسر الصمت الانتخابي أمام بعض اللجان، لكنها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، في ظل حرص القضاة على عدم وجود أي دعاية انتخابية في حرم جمعية الانتخاب في كافة اللجان، مطبقين في ذلك ما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت التنسيقية إلى متابعة المنظمات الحقوقية الدولية والعربية والمصرية ووسائل الإعلام العملية الانتخابية على مدار أيامها الثلاثة، وأنهم تأكدوا من تطبيق المعايير الدولية للنزاهة والشفافية، من وجود ساتر يدلي الناخب من خلاله بصوته دون أن يطلع أحد عليه، كما توافر الحبر الفسفوري في كافة اللجان على مستوى الجمهورية.

وأكدت التنسيقية أن تقاريرها رصدت التزام حملات الأربعة مرشحين للرئاسة وقالت إنهم كانوا مثالًا مخلصًا في الإدارة الحرفية للعملية الانتخابية، ورغم التنافس الانتخابي، إلا أنه لم يخرج أي من هذه الحملات عن سياق الاحترام المتبادل فيما بينهم مما يرسخ قواعد الديمقراطية.

واختتمت تقارير التنسيقية مشددة على أن المشاركة الشعبية الواسعة تعكس الوعي الكبير للشعب المصري العظيم بحقوقه الدستورية، وبأهمية المشاركة الديمقراطية، وكذلك تعكس الإيمان العميق لدى المصريون بمشروع الجمهورية الجديدة الذي بدأ بثورة الشعب في 30 يونيو 2013.