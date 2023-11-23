أحزاب سياسية تشيد بجهود مصر في وقف إطلاق النار على غزة

أشادت الأحزاب السياسية المصرية بجهود وتحركات مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطينية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.



أخبار غزة اليوم، قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية: "لا حل لأي قضية في المنطقة من دون مصر التي ستبقى وستظل هي ركيزة ومحور هام في الشرق الأوسط لكل ما تمتلكه من تاريخ وحاضر وإرث طويل من المواقف الوطنية والمسؤولية تجاه كل القضايا العربية وبالأخص القضية الفلسطينية.

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العدوان الإسرائيلي على غزة

وتابع: “نجاح الدور المصري من أجل التوصل لاتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل مؤشر واضح على ثقل مصر بوصفها المحطة الأولى لكل من يريد الوصول حلول تجنب المنطقة ويلات الحروب والنزاعات الإقليمية البالغة التعقيد”.



وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إلى وقف إطلاق النار جاء بعد تدخل وترتيب واتصالات متعددة قامت بها القيادة السياسية المصرية مع كافة الأطراف ذات الصلة من أجل حماية الحق الإنساني والشرعي والقانوني لأهلنا في غزة ضد كل ما شاهدناه من وحشية وبربرية من العدو الصهيوني الذي انتهك الارض والعرض واستباح دماء الأبرياء من النساء والأطفال وفشل في تحقيق أي نصر عسكري ملموس على أرض غزة وكل معركته وآلياته العسكرية الجرارة كانت في مواجهة الأطفال والنساء والعجائز.

غزة، واوضح اللواء رؤوف بأن مصر ستظل وستبقى هي السد والحصن المنيع والحضن الدافئ والقلب النابض لكل العرب تدافع عن حقوقهم وتحمي شرعيتهم وتؤمن نضالهم وتضحي بكل تجرد وحيادية انطلاقًا من عروبتها ومسئوليتها الوطنية، مشددًا على أن موقف الدولة المصرية كان وما يزال أهم وأكثر المواقف حرصًا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، ورفض تصفية القضية بأي شكل أو دفع الفلسطينيين نحو النزوح وترك بيوتهم وأراضيهم أو تهجيرهم قسريًّا في دول الجوار.

هدنة في قطاع غزة

واختتم رؤوف السيد علي تصريحاته مؤكدًا أن الدور المصري لن يقتصر عند هذا الحد بل سيظل مستمر من أجل التوصل إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حماية الحق الفلسطيني في أن يعيش حياة آمنة مستقرة ويقيم دولته المستقلة علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته وينفذ قراراته خاصة أننا أمام دولة مجرمة محتلة مارس قياداتها أبشع جرائم الحرب التي يحرمها القانون الدولي فما ارتكبته من مجازر في حق المدنيين سيبقي نقطة سوداء في تاريخ البشرية.



كما أشاد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بنجاح الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، متضمنًا تبادل الأسرى، وكذلك ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد الحزب ترحيبه بهذه الهدنة، والتي تساعد بشكل كبير على تهدئة الأوضاع في المنطقة، وفي إطار السعي المصري نحو الوصول إلى حل نهائي للأزمة ويشدد حماة الوطن، على أهمية الالتزام ببنود الاتفاق من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات لتهدئة الأوضاع.



الهدنة بين حماس وإسرائيل

كما أكد الحزب أن الجهود المصرية والتنسيق مع الجانب القطري، نجحت في الوصول إلى هذا الاتفاق في وقت هام لصالح الجانبين.

غزة، وأشار الحزب، إلى أهمية ردود الفعل في هذا الشأن، والتي ثمنت الجهود المصرية، لاسيما الموقف الأمريكي، وتعليق الرئيس الفلسطيني، وكذلك حركة حماس، والذين أشادوا جميعا بالجهود المصرية في هذا الشأن.

ويشدد حماة الوطن، على تمسكه بضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية، ومنع التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الوساطة المصرية القطرية

وفي نفس السياق أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في التوصل لاتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن نجاح الجهود المصرية في ذلك يؤكد دور الدولة المصرية الحيوي في المنطقة ويعكس سياسة مصر الخارجية التي تعلي دائما استقرار الأمن والسلم الدوليين.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأوضحت مديح، أن التوصل للهدنة جاء نتيجة الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد الاعتداءات والهجمات الغاشمة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرة إلى أن إسرائيل ضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط.

غزة، وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة جاء نتيجة طبيعية لدور الدولة المصرية التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، معربة عن فخرها واعتزازها لما أثمرت عنه الجهود الدبلوماسية المصرية في التوصل للهدنة، والذي يعد انجاز حقيقي يحسب للقيادة السياسية.

وتابعت مديح: الدولة المصرية ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية، فالقيادة السياسية تضع هذه القضية على رأس أولوياتها، وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، مشددة على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في حفظ السلام وتحقيق العدالة وإدانة الاعتداءات الغاشمة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء في قطاع غزة.