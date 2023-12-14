4 صور ترصد تقدم الأعمال الإنشائية بـ محطة محمد نجيب بالقطار السريع

تعد محطة محمد نجيب من أهم محطات القطار الكهربائي السريع التي تستهدف خدمة أهالي مناطق القطامية والقاهرة الجديدة والمناطق الواقعة جنوب طريق العين السخنة وذلك ضمن خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح).

محطات القطار الكهربائي السريع

محطة محمد نجيب،فيتو

الفريق كامل الوزير وزير النقل تابع معدلات التقدم في تشطيبات عدد من المحطات مثل محطات ( القاهرة -أكتوبر- السادات-النوبارية-ومحمد نجيب والجيزة..) والتي وجه بأن يتم تنفيذ كافة الأعمال بها وفق أحدث المواصفات العالمية والاستغلال التجاري الأمثل لكافة المساحات الموجودة بها.

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محطة محمد نجيب،فيتو

يبلغ إجمالي أطوال الخطوط الثلاثة للقطار السريع 2000 كم ويبلغ طول الخط الأول العين السخنة العلمين مطروح 660 كم ويشتمل على 23 محطة (13محطة للقطار السريع و10 محطات إقليمية ).

محطة محمد نجيب،فيتو

تضم قطارات الخط الأول 15 قطارا سريعا و34 قطارا إقليميا و14 جرار بضائع وتم عرض أول قطار إقليمي سريع والذي ظهر للمرة الأولى للجمهور خلال فعاليات مؤتمر ومعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023.

محطة محمد نجيب،فيتو

تسهم شبكة القطار الكهربائي السريع في الحد من التلوث البيئى الناتج عن تشغيل جرارات الديزل حيث ينتج عن الجرار الديزل الواحد حوالي 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا بالإضافة إلي القدرة الاستيعابية التي تبلغ 2 مليون راكب يوميًا و13 مليون طن بضائع سنويًا.