توريد البشرة من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرًا لأنها تبرز جمالهن وتجعلها أكثر نضارة، وهناك جلسات يتم عملها لتوريد البشرة.

وتوريد البشرة يمكن أن تكون من خلال الترطيب اليومي والتغذية الجيدة وشرب الماء الوفير مع تطبيق الوصفات الطبيعية.

قناع البنجر والأرز لتوريد البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع البنجر والأرز لتوريد البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:

ثمرة بنجر

ملعقة كبيرة أرز مصري مطحون

الطريقة:-

نحضر ثمرة بنجر ونغسلها ونقشرها.

نبشر البنجر ونصفيه جيدًا.

نأخذ السائل الناتج ونتركه جانبًا.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الأرز المطحون.

نضيف له عصير البنجر تدريجيا مع التقليب.

ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يعمل على شد البشرة ومقاومة التجاعيد.

كما يعمل القناع على تعزيز نضارة البشرة وجمالها وتوريدها.

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خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.