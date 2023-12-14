الخميس 14 ديسمبر 2023
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منوعات

سؤال مباغت عن "هدية عيد الميلاد لأطفال غزة" يحرج سوناك على الهواء (فيديو)

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، فيتو

سؤال مباغت عن أطفال غزة وضع  رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في موقف محرج على الهواء، حيث واجه زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي ستيفن فلين رئيس وزراء بريطانيا في مجلس العموم البريطاني، بسؤال أحرجه أمام التلفزيون.

عندما سئل عن رسالته بمناسبة عيد الميلاد لأطفال غزة المحاصرين، رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، مجددا، دعوة وقف إطلاق النار.

فلين قال: "هل يمكن لرئيس الوزراء أن يشارك رسالته بمناسبة عيد الميلاد للأطفال الذين يتعرضون للقصف في غزة هذا الشتاء؟".

رفض سوناك مرة أخرى الدعوة إلى وقف إطلاق النار وقال: "لا أحد يريد أن يرى هذا الصراع يستمر للحظة أطول من اللازم. لقد كنا ثابتين على دعمنا لوقف إطلاق النار المستدام، وهو ما يعني أنه يجب على حماس أن تتوقف عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل وإطلاق سراح جميع الرهائن".

هجوم في مجلس العموم

وأضاف فلين أنه إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية، فمن المقدر أن ما يقرب من 1400 طفل آخرين سيقتلون بحلول 25 ديسمبر، يوم عيد الميلاد.

ثم قال إن بريطانيا امتنعت "بشكل مخزي" عن التصويت على اقتراح للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع يطالب بوقف إطلاق النار.

 وأضاف: "كيف يمكن لرئيس الوزراء أن يفسر لماذا صوتت 153 دولة لوقف إطلاق النار، بينما امتنعت بريطانيا؟".

ورد سوناك بالقول إن بريطانيا تشعر بقلق عميق إزاء "التأثير المدمر" للقتال في غزة على السكان المدنيين.

وقال سوناك: "لقد فقد الكثير من الناس حياتهم بالفعل، وهذا أمر أكدنا عليه، وشددت عليه شخصيا، لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الأسبوع الماضي فقط".

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