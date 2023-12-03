بريطانيا تدخل الحرب ضد غزة بالتجسس على القطاع، والمقاومة توجه رسالة لحكومة سوناك

أخبار غزة، قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مساء اليوم الأحد، إن إعلان بريطانيا عن نية جيشها تنفيذ طلعات استخبارية فوق قطاع غزة يجعلها شريكة مع الاحتلال في جرائمه.

بريطانيا تتجسس على غزة

ونددت حركة حماس، باعتزام بريطانيا -التى يرأس حكومتها ريشي سوناك- المشاركة في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جانبها أشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى أن إعلان بريطانيا مشاركة سلاحها الجوي بمهمات استخبارية بقطاع غزة، يعد مشاركة فعلية في العدوان.

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طلعات استطلاعية فوق قطاع غزة

وأعلنت بريطانيا أمس السبت، أنها تعتزم إجراء طلعات استطلاعية فوق قطاع غزة بهدف تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن لندن تعمل مع شركائها في المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023 لضمان إطلاق سراح الأسرى، ومن بينهم مواطنون بريطانيون.

وحسب البيان، ستقوم وزارة الدفاع البريطانية بإجراء طلعات استطلاعية في أجواء شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة.

وأضافت: "ستكون طائرات الاستطلاع غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، بل أدوار استخباراتية"، لافتة إلى أنه سيتم إرسال المعلومات المتعلقة إلى السلطات الاسرائيلية.

الهجوم الحوثي على السفن الأمريكية والإسرائيلية

والخميس الماضي، نشرت بريطانيا، مدمرة من طراز "إتش إم إس دايموند"، في منطقة الخليج بزعم التصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الشحن البحري.

وكشفت تقارير إعلامية أن هذه الخطوة تأتي بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على الأسطول الأمريكي وعمليات الخطف للسفن الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، في بيان صادر عنه:" إنه من الضروري تعزيز وجود البحرية الملكية في المنطقة لضمان سلامة بريطانيا ومصالحها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك اختطاف سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل من قبل الحوثيين في اليمن".