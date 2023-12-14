الخميس 14 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

المطربة شذى تستعد لطرح أغنية جديدة

شذى، فيتو
شذى، فيتو

تستعد المطربة شذى، لطرح أغنية جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

 

أغنية شذى الجديدة 

وتتعاون شذى في أغنيتها الجديدة المفترض طرحها قريبًا مع الشاعر محمود عادل كلازا والملحن كريم نيازي.

ومن ناحية أخرى كانت قد كشفت المطربة شذى في وقت سابق،  حقيقية هجومها على الفنان عمرو مصطفى وذلك بعد منشورها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الذي عبرت فيه عن رأيها في تصريحه الأخير “المطرب مجرد أداة”.

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حقيقة هجوم شذى على  عمرو  مصطفي 

وقالت شذى في تصريح خاص لـ"فيتو":" أولًا أنا ما هاجمتش  عمرو.. أنا قلت رأيي لأني مطربة  ومن وجهه نظري شايفه أن المطرب مش أداة".

وأكدت شذى أن رأيها عن تصريح عمرو مصطفى ليس بدافع التريند وقالت:"تريند إيه اللي أنا قلت كده علشانه أنا أساسًا قلت ده على صفحتي الشخصية مش في برنامج ولا في وسائل إعلام".

 

شذى وعمرو مصطفى

وأضافت: "أصلًا تريند إيه عمرو بيقول حاجة عن المطربين وأنا مطربة يبقى تريند إيه.. ونهاجم عمرو أصلا ليه عمرو أخويا وصاحبي هو قال وجهة نظره وأنا رديت من وجهة نظري يبقى ليه يتقال بهاجم عمرو".  

وأعربت شذى عن اندهاشها قائلة:" هو أصلًا مش موضوع .. أن عمرو قال حاجه وده من حقه يعجبني الكلام أو لا  ده برضوا من حقي خصوصا لو رأيي  يخص شغلتي".

 

وأكدت شذى أنها لم تهاجم عمرو مصطفى مطلقا مضيفة أنه يعد أهم ملحنين الوطن العربي قائلة:" اللي يفهم يفهم براحته أنا كلامي واضح أنا حقيقي ما بهاجمش عمرو أنا قلت رأيي  بـ أسلوب  كويس ومحترم ومفيش حرف فيه هجوم ولا غلط في عمرو أنا بس ما تبسطش إن عمرو خانه التعبير لا أكتر ولا أقل، لأن المطرب عمره مكان أداة بس..  إنما عمرو مصطفى كان ومازال وسيظل من أهم ملحنين الوطن العربي".

 

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