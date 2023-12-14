بايدن يعلق على فتح مجلس النواب الأمريكي تحقيقا رسميا لعزله

سارع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إدانة تصويت مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون الأربعاء لبدء تحقيق رسمي بهدف عزله، واصفًا الخطوة بأنَّها "حيلة سياسية لا أساس لها".

وقال بايدن في بيان مطوَّل صدر بعد دقائق من التصويت إنَّه "بدلًا من العمل على تحسين حياة الأمريكيين، فإنَّ أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب".

صوت مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين ليل الأربعاء بالموافقة على بدء فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.

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ووافق 221 عضوًا، فيما عارض 212 آخرين في مجلس النواب الأمريكي، على القرار الذي قدمه الحزب الجمهوري في مجلس النواب، والذي من شأنه توجيه لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والسلطة القضائية في المجلس لمواصلة تحقيقاتها المستمرة حول ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل الرئيس الأمريكي الحالي.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع في الكونجرس أن مجلس النواب الأمريكي يعتزم يوم الأربعاء، التصويت على قرار يسمح بإجراء مزيد من التحقيق في الاتهام المحتمل للرئيس جو بايدن.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي"، إن ممثلي الأقلية الديمقراطية في المجلس سيحاولون جاهدين عرقلة عملية اعتماد هذا القرار الذي سيؤدي لعزل بايدن.

وتداول أعضاء مجلس النواب الأميركي من الحزب الجمهوري نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونجرس كيلي أرمسترونج، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتتعلق التحقيقات التي أطلقها الجمهوريون في مجلس النواب، بمزاعم تورط بايدن في مبادرات الأعمال الخارجية لابنه هانتر بايدن، وتتعلق الشكوك حول ذلك بالفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما، فيما ينفي البيت الأبيض بشدة مثل هذه الاتهامات.

وسبق أن ذكر الجمهوريون مرارًا وتكرارًا أن عائلة بايدن تتلقى أموالًا من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب، جيمس كومر، أن الرئيس الأمريكي الحالي "عليه أن يجيب على أسئلة الأمريكيين"، ولا سيَّما أن يوضح شروط الاتفاقات المالية مع شقيقه والإشارة إلى ما إذا كان قد تلقى مبالغ كبيرة من أقارب آخرين تعاونوا مع الشركات.