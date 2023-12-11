محمد سلام يعلق من جديد على أحداث فلسطين بسبب ابنته
فاجأ الفنان محمد سلام جمهوره، بالتعليق على أحداث فلسطين، بطريقة غير مباشرة، من خلال رسمة لابنته الصغير ليلى.
في هذا السياق، نشر “سلام”، عبر حسابه علي موقع الصور الشهير “انستجرام”، صورة رسمتها ابنته لأحد المقاتلين في فلسطين، والذى انتشر له فيديو وهو في حالة من السعادة لإشعال النيران في أحد المواقع الإسرائيلية قائلًا “ولعت”.
وفور رسم ابنه سلام له الرسمة، نشرها بفرحة وعلق بقوله:"رسمة بنتي ليلى"
من ناحية أخرى، كان رفض محمد سلام السفر مع فريق مسرحية "زواج اصطناعي" التي عرضت في موسم الرياض بداية نوفمبر الماضي، بسبب أحداث غزة.
وظهر محمد سلام في فيديو أعلن فيه اعتذاره عن عدم السفر إلى السعودية لتقديم المسرحية بسبب استمرار العدوان على غزة، وقال: "السلام عليكم ورحمة الله إنشالله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إنشالله يوم 30 أكتوبر".
وتابع محمد سلام:"هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية واهزر وارقص واخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم".
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