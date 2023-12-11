حقق 750 جنيها في آخر ليلة عرض..إيرادات ضعيفة جدا تهدد بسحب فيلم أولاد حريم كريم من دور العرض

حققت أفلام السينما أمس، إيرادات مختلفة في شباك التذاكر، حيث تتراوح بين العالية والمنخفضة والمتوسطة، وتصدر القائمة فيلم شماريخ بطولة الفنان آسر ياسين

وجاء في أخر قائمة الأفلام فيلم أولاد حريم كريم بطولة الفنان مصطفى قمر، الذى حصد فقط 750 جنيها، وهو ما جعله مهدد بصورة أكبر للسحب من السينمات.

في هذا السياق، بلغت إيرادات أفلام السينما أمس الأحد 10 ديسمبر، لعام 2023، نحو 1،241،906جنيهًا.

فيلم شماريخ: 1،026،711 جنيه.

Advertisements

فيلم بلوموندو: 58،922 جنيه.

فيلم وش في وش: 34،407 جنيه.

فيلم العميل صفر: 38،193 جنيه.

فيلم فوي فوي فوي: 33،266 جنيه.

فيلم سنة أولى خطف: 39،537 جنيه.

فيلم الخميس اللي جاي: 5،743 جنيه.

فيلم حسن المصري:1،733 جنيه.

فيلم البعبع: 2،644 جنيه.

فيلم أولاد حريم كريم: 750 جنيها.

من ناحية آخري، يواصل فيلم شماريخ تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، حيث تدور أحداث فيلم شماريخ، حول رؤوف الابن غير الشرعي، الذي يطمع في اعتراف والده تاجر المخدرات سليم أهل به، فيعمل معه ويساعده في أعماله القذرة، ويكلف بمهمة اغتيال بعض الأشخاص، وعندما يأمره والده بالتخلص من أمينة، ابنة أحد أعدائه السابقين، يجد نفسه في موقف صعب، وغير قادر على استكمال مهمته، بل يساعدها على الهروب من براثن والده، قاسي القلب، وتتطور الأمور عندما يقع في حبها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



