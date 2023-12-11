الإثنين 11 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

حقق 750 جنيها في آخر ليلة عرض..إيرادات ضعيفة جدا تهدد بسحب فيلم أولاد حريم كريم من دور العرض

أولاد حريم كريم،
أولاد حريم كريم، فيتو

حققت أفلام السينما أمس، إيرادات مختلفة في شباك التذاكر، حيث تتراوح بين العالية والمنخفضة والمتوسطة، وتصدر القائمة فيلم شماريخ   بطولة الفنان آسر ياسين

 

وجاء في أخر قائمة الأفلام فيلم أولاد حريم كريم بطولة الفنان مصطفى قمر، الذى حصد فقط 750 جنيها، وهو ما جعله مهدد بصورة أكبر للسحب من السينمات.

 

في هذا السياق، بلغت إيرادات أفلام السينما أمس  الأحد 10 ديسمبر، لعام 2023، نحو 1،241،906جنيهًا.

 

فيلم شماريخ: 1،026،711 جنيه.

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فيلم بلوموندو: 58،922 جنيه.

فيلم وش في وش: 34،407  جنيه.

فيلم العميل صفر: 38،193  جنيه.

فيلم فوي فوي فوي: 33،266 جنيه.

فيلم سنة أولى خطف: 39،537 جنيه.

فيلم الخميس اللي جاي: 5،743 جنيه.

فيلم حسن المصري:1،733 جنيه.

فيلم البعبع: 2،644  جنيه.

فيلم أولاد حريم كريم: 750 جنيها.

 

من ناحية آخري، يواصل فيلم شماريخ تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، حيث تدور أحداث فيلم شماريخ، حول  رؤوف الابن غير الشرعي، الذي يطمع في اعتراف والده تاجر المخدرات سليم أهل به، فيعمل معه ويساعده في أعماله القذرة، ويكلف بمهمة اغتيال بعض الأشخاص، وعندما يأمره والده بالتخلص من أمينة، ابنة أحد أعدائه السابقين، يجد نفسه في موقف صعب، وغير قادر على استكمال مهمته، بل يساعدها على الهروب من براثن والده، قاسي القلب، وتتطور الأمور عندما يقع في حبها.

 

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الفنان مصطفي قمر الفنان اسر ياسين تاجر المخدرات أولاد حريم كريم إيرادات أفلام السينما

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