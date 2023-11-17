هل استبعد أحمد مكي بيومي فؤاد من الكبير 8 بسبب محمد سلام؟

ما زال يسيطر اسم الفنان بيومي فؤاد، على الساحة الفنية، بعد أزمة هجومه على الفنان محمد سلام بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، بموسم الرياض.

في هذا السياق، تحدث الكثير من المتابعين، عن طلب الفنان أحمد مكي، بطل العمل، استبعاد بيومي فؤاد، من أجل إرضاء محمد سلام، بعد تعرضه لهجوم عنيف منه.

من جانبه، أكد مصدر من داخل فريق العمل لـ “فيتو”، أن كل ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي أمر عار تمامًا من الصحة، ولم يتحدث أي فنان عن استبعاد زميل له قائلًا: “مكي فنان كبير ويعرف قيمة العمل الفني، ولا يتدخل في اختيارات المخرج، ولكن هناك بعض الأشخاص يريدون استغلال الأزمة، من أجل إثارة الجدل”

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وعن حقيقة استبعاد بيومي، من الجزء الثامن لمسلسل الكبير أوي 8، أشار إلى أنه لم يتم استبعاد أي شخص من أبطال العمل، أو ضيوف الشرف، موضحًا أنه لا يمكن أن يتم استبعاد فنان تم اختيار دوره، من أجل أزمة علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن إذا تم حذف المشهد الخاص ببيومي أو غيره، يأتي على أساس رؤية فنية، وليس أهواء شخصية.

من ناحية أخرى، كان الفنان الكوميدي، بيومي فؤاد، قد تصدر المشهد من جديد، بعدما تعرض لانتقادات حادة من الجمهور، لهجومه على الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن تقديم مسرحية “زواج اصطناعي”.

بعد هذه الأزمة، حاول بيومي، تجاهل الانتقادات وهجوم الجمهور، وذلك بغلق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لكن بعد أيام قليلة، عاد منذ قليل فتح الصفحة الرسمية من جديد، وهو ما دفع الكثير من المتابعين للتعليق على منشوراته بسلبية، بينما حاول جزء آخر من الجمهور الدفاع عنه.

على الجانب الآخر، كان تحدث الكثير من المتابعين، عن تقديم بيومي فؤاد اعتذاره عن استكمال عرض مسرحياته في موسم الرياض، وذلك للهجوم الذي تعرض له في الساعات الماضية، ودفعه لغلق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكشف مصدر لـ "فيتو" حقيقة الأمر، حيث قال إن المنشورات التي انتشرت في ذلك الأمر، ليس لها أساس من الصحة، وإنه يستكمل عمله، بصورة طبيعية، ولم يتقدم بأي نوع من الاعتذار.

وكان الفنان بيومي فؤاد قد بدأ تقديم ثاني مسرحياته في موسم الرياض والتي تحمل اسم "تطبق الشروط والأحكام، والتي يشارك في بطولتها مع الفنان الكوميدي أكرم حسني.

وكان أول عروض المسرحية الجمعة الماضية على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض، حيث يتم عرض المسرحية في الفترة من 10 حتى 14 نوفمبر الجاري.

ويحصل بيومي فؤاد عن مشاركته في المسرحية على ربع مليون دولار، بمعدل 50 ألف دولار في الليلة الواحدة خلال عرض 5 أيام.

وتبدأ أسعار التذاكر من أقل درجة 700 ريال سعودي وهي أقل درجة، فئة AM، أما الفئة الثانية VIP فثمنها 800 ريال سعودي، بعدها تأتي فئة VVIP2 وثمنها 950 ريالا سعوديا، أما أعلى فئة وهي VVIP1 وتصل إلى 1350 ريالا سعوديا.

وتدور قصة المسرحية حول طباخ شاب يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه وعندما يتقدم لها يشترط عليه والدها شرطا لكي يستطيع تنفيذه لا بد أن يدخل دار مسنين مخصص للمجرمين المعتزلين، فيحاول تحقيق هذا الأمر.

وكان بيومي فؤاد قد واجه هجوما جماهيريا عنيفا على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية بعدما تم تسريب فيديو له بعد عرض مسرحية “زواج اصطناعي” في موسم الرياض يتحدث فيه بشكل سيئ عن زميله محمد سلام أمام الجمهور السعودي، كما اعتبر البعض أسلوبه سيء ويقلل من الفن المصري، مما جعله يغلق صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما بدأ الجمهور مهاجمته على صفحاته وإزالة الإعجاب بها لعدم متابعته مرة أخرى.