لحظة إصابة جندي إسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين (فيديو)

غزة الآن، نشرت فضائية "الجزيرة"، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو يوثق إصابة جندي إسرائيلي خلال المواجهات المسلحة في جنين بالضفة الغربية.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عناصر المقاومة الفلسطينية قصفت آليات جيش الاحتلال الإسرائيل بعبوات ناسفة أثناء توغلها بالحي الشرقي بمدينة جنين.

#فيديو يوثق لحظة إصابة جندي إسرائيلي خلال المواجهات المسلحة في جنين بالضفة الغربية#حرب_غزة pic.twitter.com/GajlcAafMl Advertisements December 12, 2023



حل الدولتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير ورفاقة لا يريدون أي شيء له علاقة بحل الدولتين، يريدون الانتقام فقط ومن جميع الفلسطينيين.

واستطرد بايدن خلال كلمته أمس أن هناك مخاوف حقيقية في مختلف أنحاء العالم من أن تفقد أمريكا مركزها الأخلاقي بسبب دعم واشنطن لإسرائيل.



كما وجه الرئيس الأمريكي حديثه لدولة الاحتلال قائلا: “لا ترتكبوا أخطاء ارتكبناها في 11 سبتمبر فلم يكن هناك مبرر لفعل أشياء كثيرة باحتلال أفغانستان”.



من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أمس أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تعتمد تعديل أمريكي على مشروع قرار عربي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

إسرائيل لن تعود إلى اتفاقيات أوسلو

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال مساء يوم الثلاثاء: إن تل أبيب تتصدى لضغوط غربية لوقف الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك اختلافا مع الولايات المتحدة بشأن مرحلة ما بعد حماس، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا معها.



وتابع نتنياهو: "واشنطن تدعم تمامًا العملية البرية في غزة، والقطاع لن يدار بعد الحرب من طرف يدعم أو يمول الإرهاب"، وذلك على حد وصفه.



وزعم رئيس وزراء الاحتلال: "لن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ اتفاقيات أوسلو، ولن يتحول القطاع بعد الحرب إلى «فتحستان»".