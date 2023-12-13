الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

لحظة إصابة جندي إسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين (فيديو)

جندي إسرائيلي، فيتو
جندي إسرائيلي، فيتو

غزة الآن، نشرت فضائية "الجزيرة"، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو يوثق إصابة جندي إسرائيلي خلال المواجهات المسلحة في جنين بالضفة الغربية.


وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عناصر المقاومة الفلسطينية  قصفت آليات جيش الاحتلال الإسرائيل بعبوات ناسفة أثناء توغلها بالحي الشرقي بمدينة جنين.


حل الدولتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير ورفاقة لا يريدون أي شيء له علاقة بحل الدولتين، يريدون الانتقام فقط ومن جميع الفلسطينيين.

واستطرد بايدن خلال كلمته أمس أن هناك مخاوف حقيقية في مختلف أنحاء العالم من أن تفقد أمريكا مركزها الأخلاقي بسبب دعم واشنطن لإسرائيل.


كما وجه الرئيس الأمريكي حديثه لدولة الاحتلال قائلا: “لا ترتكبوا أخطاء ارتكبناها في 11 سبتمبر فلم يكن هناك مبرر لفعل أشياء كثيرة باحتلال أفغانستان”.


من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أمس أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تعتمد تعديل أمريكي على مشروع قرار عربي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

 

إسرائيل لن تعود إلى اتفاقيات أوسلو

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال مساء يوم الثلاثاء: إن تل أبيب تتصدى لضغوط غربية لوقف الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك اختلافا مع الولايات المتحدة بشأن مرحلة ما بعد حماس، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا معها.


وتابع نتنياهو: "واشنطن تدعم تمامًا العملية البرية في غزة، والقطاع لن يدار بعد الحرب من طرف يدعم أو يمول الإرهاب"، وذلك على حد وصفه.


وزعم رئيس وزراء الاحتلال: "لن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ اتفاقيات أوسلو، ولن يتحول القطاع بعد الحرب إلى «فتحستان»".

الأمم المتحدة توافق على مشروع قرار عربي إسلامي بوقف إطلاق النار فى غزة

بدء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على وقف إطلاق النار في غزة (بث مباشر)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتفاقيات اوسلو غزة الان جنين الضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيل مدينة جنين لرئيس الأمريكي جو بايدن

مواد متعلقة

الأمم المتحدة توافق على مشروع قرار عربي إسلامي بوقف إطلاق النار فى غزة

بدء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على وقف إطلاق النار في غزة (بث مباشر)

من عمق الفكر الصهيوني، فيديو لحاخام يطالب بتدمير غزة والانقلاب على نتنياهو لإحياء اليهودية

جريمة القادة الكبار.. مقال بصحيفة ليبراسيون الفرنسية يروي تفاصيل لعنة العصر فى غزة: الغضب الشعبى بنتشر كالسرطان فى المجتمعات..وأمريكا انتهت منذ هجمات 11 سبتمبر

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023

رجعهم للمربع صفر، قرار جديد من معتمد جمال ضد ثلاثي الزمالك

ميدو يهاجم لاعبي الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة بمونديال الأندية ويتوقع نتيجة المباراة

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بلجنة مركز شرطة كفر الشيخ

بعد تخوف البعض، أستاذة بالجامعة الأمريكية تكشف بالدليل تأثير المقاطعة في الشركات الداعمة لإسرائيل

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بمركز أخميم بمحافظة سوهاج

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بقسم رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بدائرة قسم دمنهور بمحافظة البحيرة

Advertisements

منوعات

المزيد

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

المزيد

انفوجراف

المنصات الأكثر ترشحًا لجوائز الجولدن جلوب الـ81 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية