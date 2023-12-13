جيش الاحتلال يداهم المساكن بمخيم جنين ويطلق النار بكثافة بمحيط مستشفى الشفاء (فيديو)

غزة الآن ، واصلت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي حملات اعتقال الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية.



ونشرت فضائية "الجزيرة"، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء مداهمة عدد من المساكن بمخيم جنين فى الضفة الغربية واعتقال قاطنيها.



قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ حملات الاعتقال في مخيم #جنين بالضفة الغربية pic.twitter.com/TBOMChjCV1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2023

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمحاصرة قوات الاحتلال للطواقم الصحفية في مستشفى الشفاء بجنين، بفعل إغلاق الاحتلال للطرق بمحيط المشفى واستمرار العملية العسكري بالمدينة والمخيم.

#فيديو| الطواقم الصحفية محاصرة في مستشفى الشفاء بجنين، بفعل إغلاق الاحتلال للطرق بمحيط المشفى واستمرار العملية العسكري بالمدينة والمخيم pic.twitter.com/vnX6f3f6zg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 12, 2023

وأكدت أن قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بجنين.

وقف إطلاق النار في غزة

على صعيد آخر وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس على مشروع قرار عربي إسلامي ينص على وقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بأغلبية 153 عضوًا.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تعتمد تعديلا أمريكيا على مشروع قرار عربي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

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#فيديو| قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بجنين pic.twitter.com/6BrvnFBgGR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 12, 2023

إسرائيل لن تعود إلى اتفاقيات أوسلو

في سياق متصل، زعم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي، أمس، أنه لن تقام دولة فلسطينية هنا، ولن تعود إسرائيل إلى اتفاق أوسلو أبدا، وذلك على حد قوله.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال: إن تل أبيب تتصدى لضغوط غربية لوقف الحرب على قطاع غزة، لافتًا إلى أن هناك اختلافا مع الولايات المتحدة بشأن مرحلة ما بعد حماس، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا معها.

وتابع نتنياهو: "واشنطن تدعم تماما العملية البرية في غزة، والقطاع لن يدار بعد الحرب من طرف يدعم أو يمول الإرهاب"، وذلك على حد وصفه.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال: "لن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ اتفاقيات أوسلو، ولن يتحول القطاع بعد الحرب إلى «فتحستان»".



حركة حماس توجه طلبا عاجلا للسلطة الفلسطينية

بدورها، طالبت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية وأجهزتها بتجاوز "اتفاقيات أوسلو" ووقف التنسيق الأمني والانتقال للمقاومة الشاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس: "تصريحات نتنياهو بجهوزية جيش الاحتلال لمهاجمة السلطة الفلسطينية تؤكد نيته استهداف شعبنا في غزة والضفة الغربية، وهي تؤكد عدم اكتراثه بالتسوية السياسية وسعيه لترسيخ الاحتلال وخاصة للقدس والمسجد الأقصى".



المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

وفي وقت سابق هاجمت الرئاسة الفلسطينية، تصريحًا لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيه إن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "تصريحات نتنياهو تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة الغربية، وذلك استكمالًا للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أبو ردينة أن "تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة مدانة ومرفوضة، وتشكل تحديًا للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المعلنة للإدارة الأمريكية، التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة أو اقتطاع أي جزء منه".