بالتكبيرات والأغاني الوطنية، إطلاق نار وإلقاء عبوات يدوية على قوات الاحتلال في جنين (فيديو)

رصدت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد لإطلاق النار وإلقاء عبوات يدوية الصنع تجاه قوات الاحتلال في جنين، ومكبرات صوت تواصل تشغيل تكبيرات وأغاني وطنية.

أكدت حركة حماس، أن العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، هو امتداد للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.

#عاجل | إطلاق نار وإلقاء عبوات يدوية الصنع تجاه قوات الاحتلال في جنين، ومكبرات صوت تواصل تشغيل تكبيرات وأغاني وطنية. pic.twitter.com/SLFSntoAgy Advertisements December 13, 2023



مواجهة جيش الاحتلال والمستوطنين



وشددت حماس في بيان لها، على أن هذه العملية هي محاولة يائسة لإخماد جذوة المقاومة التي تسري في روح الشعب الفلسطيني البطل.

وأضافت حماس أن ما تشهده جنين ومخيمها من جرائم وانتهاكات واستهدافٍ من الجو والأرض، لن يُفلح في وقف مسار المقاومة الصاعد.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني في الضفة الصامدة أكد كلمته وقراره في مواجهة هذا الاحتلال الفاشي، ومستوطنيه الإرهابيين.



تصعيد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية



ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إلى تصعيد المقاومة في كل المدن والقرى، حتى دحر الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.



وتواصل المقاومة في جنين ومخيمها الدفاع عن شعبنا الفلسطيني وتتصدى لاقتحام قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ ساعات فجر أمس الثلاثاء، والعدوان العسكري على مدينة ومخيم جنين.



وتتواصل الاشتباكات المسلحة في عدد من المحاور في مدينة جنين ومخيمها والبلدات القريبة، حيث تم استهداف قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة والقنابل.



واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين، الذين تصدوا لآليات الاحتلال بالعبوات الناسفة محلية الصنع، وإطلاق الرصاص الحي.



عدوان الاحتلال وإرهابه على جنين أدى لاستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين؛ بينهم طفل في الـ 13 من عمره، برصاص وقصف واعتداءات قوات الاحتلال في مدينة ومخيم جنين، بينهم 4 استشهدوا بقصف الاحتلال لهم في منطقة السيباط في البلدة القديمة بمدينة جنين.

