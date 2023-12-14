الخميس 14 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

تصل إلى ألف ريال، القائمة الكاملة لأسعار تذاكر مسرحية السندباد لـ كريم عبد العزيز بموسم الرياض

السندباد، فيتو
السندباد، فيتو

يستعد الفنان كريم عبد العزيز للمشاركة والظهور من جديد بموسم الرياض الترفيهي المقام حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

ويظهر كريم وبيومي في مسرحية “السندباد” المقرر بدء عرضها من يوم 18 لـ 28 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات الرياض الترفيهي.

أسعار تذاكر مسرحية السندباد لـ كريم عبد العزيز تبدأ من 100 ريال وحتى 1000 ريال ونستعرض القائمة الكاملة للأسعار:

 مسرحية السندباد

وتبدأ أحداث مسرحية السندباد أثناء هروب عمر أبو الهول من المعلم سنوسي، يختبئ في مقبرة قديمة ليجد فيها سلسلة تعود به إلى زمن السندباد… ينتحل عمر شخصيته وكأنه سندباد العائد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة ليعيش مغامراته وبطولاته حتى يكتشف سر العودة لزمنه الحالي، ولكن هذه المغامرة غيرت الكثير في عمر، فهل يفضل البقاء في زمن السندباد أم يعود عمر أبو الهول؟
 

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تأتي مسرحية السندباد من بطولة كل من؛ الفنان كريم عبد العزيز، الفنانة نيللي كريم، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة شيماء سيف، الفنان مصطفى خاطر.

الفنان كريم عبد العزيز 

ويرتبط الفنان كريم عبد العزيز خلال تلك الفترة بتصوير مسلسله الجديد “الحشاشين” الذي يقدم فيه شخصية “حسن الصباح” مؤسس تلك الطائفة التي ذاع صيتها في فترة من الفترات في القرون الوسطى.

 

ويحاول كريم عبد العزيز الانتهاء من أكبر قدر ممكن من مشاهده في المسلسل حتى يكون جاهزًا للعرض في رمضان 2024، وذلك بعدما خرج من المنافسة في رمضان 2023 بسبب عدم قدرة صناعه على الانتهاء منه قبل رمضان.

كما يعرض لكريم عبد العزيز في الوقت الحالي في السينمات فيلم “بيت الروبي” الذي اقتربت إيراداته من 130 مليون جنيه كأكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وما زال الفيلم يعرض في السينمات بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ونصف على بداية عرضه، ويلقى إقبالًا جيدًا من الجمهور.

 

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