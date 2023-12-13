المترددة.. حلا شيحة حائرة بين إباحة الفن وتحريمه، وهل اعتذارها للنقابة يكون الحلقة الأخيرة في تحولاتها؟

حلا شيحة، أصبح اسم حلا شيحة مرتبطًا مؤخرًا بإثارة الجدل وعادة ما تكون الأسباب هي ذاتها بدون تغيير إما ارتداء الحجاب وتحريم الفن أو خلع الحجاب والاعتذار لأهل الفن، أو الزواج أو الطلاق.. دائرة تدور فيها الفنانة حلا شيحة منذ سنوات طوال لتصبح نجمة إثارة الجدل بلا منازع وارتبط اسمها بالتردد أكثر من الموهبة والفن.

حلا شيحة في أحد المهرجانات

وقصة حلا شيحة مع التردد ليست بجديدة العهد، بل تعود إلى سنوات تألقها الأولى، بعدما لمع نجمها سريعًا بمجرد ظهورها في عالم الفن، كانت حلا تنتمي لأسرة فنية فوالدها الفنان التشكيلي الشهير أحمد شيحة، وهو الداعم الأول لها ولا يزال فيما يتعلق بالعمل في الفن، كانت بدايتها الفنية عام 1997 ولكن انطلاقتها الحقيقية وحينما حفظ الجمهور وجهها كان ذلك من خلال مسلسل الرجل الآخر مع النجم نور الشريف حيث قدمت معه شخصية ابنته منار مختار العزيزي، أجادت حلا أداء دورها وكانت حينها تتمتع بملامح هادئة وبريئة فدخلت القلوب بلا استئذان.

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بدايات حلا شيحة السينمائية.. السلم والثعبان الانطلاقة الحقيقية

بعد النجاح الكبير الذي حققته حلا في التليفزيون التقطها رادار مخرجين السينما لتنطلق في مسيرتها السينمائية الناجحة والتي كان فيلم ليه خلتني أحبك عام 2001 محطتها الأولى، وهو الفيلم الذي شاركت فيه مع أحمد حلمي ومنى زكي وكريم عبد العزيز.

وبعدها بعام أي عام 2001 كانت حلا على موعد مع عمل فني يعتبر هو الأبرز في مسيرتها الفنية وهو فيلم السلم والثعبان مع الفنان هاني سلامة وأحمد حلمي وإخراج طارق العريان، وهو الفيلم الذي جسدت خلاله شخصية ياسمين الشابة الجذابة التي تقع في غرام حازم وهو شاب غير مسئول ولكنه وبالرغم من هروبه الدائم من الالتزام في العلاقات يقع في غرام ياسمين ويتزوجها، كانت حلا حينها معشوقة الشباب وفتاة أحلامهم ولا يزال البعض يرى أن هذه الشخصية هي الأقوى في مشوارها الفني.

حلا شيحة في السلم والثعبان

وفي العام التالي أي 2002 شاركت في فيلم مع عامر منيب ونيللي كريم وهو فيلم سحر العيون الذي قدمت خلاله شخصية ساسو الفتاة الثرية التي ترغب في الإيقاع بمخرج الإعلانات الشهير كريم شلش “عامر منيب” فتلجأ إلى السحر لتحقيق حلمها ولكن القدر يعكس العمل فتقع في غرام “مكوجي” الذي جسد شخصيتها محمد لطفي.

وبعدها شاركت في فيلمين هما تايه في أمريكا مع الفنان خالد النبوي، وفيلم اللمبي بشخصية نوسة الشهيرة حبيبة اللمبي، والتي خالفت فيها حلا التوقعات ونجحت في تقديمها وخرجت من قالب الفتاة الجميلة الجذابة لشخصية فتاة شعبية بسيطة.

حلا شيحة في فيلم اللمبي

بداية رحلتها مع الابتعاد عن الفن والعودة إليه

كانت بداية رحلة حلا شيحة مع الاعتزال عام 2003، حيث رأت في منامها أهوال يوم القيامة وتفاصيل هذا اليوم المهيب، فقررت حينها الابتعاد عن عالم الفن، ولكنها سرعان ما عادت إلى الفن من خلال فيلم عريس من جهة أمنية مع الزعين عادل إمام الذي كان صديقًا مقربًا لوالدها، وبعدها شاركت في أكثر من عم فني مثل أريد خلعًا مع أشرف عبد الباقي، وراجعلك يا إسكندرية مع خالد النبوي، وغاوي حب مع محمد فؤاد.

وفي عام 2006 كانت حلا شيحة علي موعد مع إثارة الجدل من جديد حيث قررت ارتداء الحجاب ولكنها قررت الاستمرار في الفن فشاركت في فيلم كامل الأوصاف مع عامر منيب ورجاء الجداوي وعلا غانم وحسن حسني، ولقد كان الفيلم ناجحًا وفي العام ذاته فاجأت حلا الجميع بأولى زيجاتها، حيث تم عقد قرانهما عام 2006 من الفنان هاني عادل بعد قصة حب جمعتهما، ولكن الزيجة لم تكتمل وانتهت بعد 5 شهور من عقد القران وقبل إتمام حفل الزفاف بسبب سوء تفاهم وقع بينهما.

حلا شيحة وهاني عادل

وفي عام 2007 قررت حلا اعتزال الفن وتزوجت من الكندي يوسف هاريسون وهو والد أبنائها الأربعة، وعاشت معه حلا في كندا وأثمرت الزيجة عن ثلاثة بنات خديجة وهنا وعائشة، وولد يُدعى أحمد، وكانت حلا خلال فترة زواجها من يوسف هاريسون ربة منزل وارتدت النقاب لفترة.

حلا شيحة بالحجاب

العودة بعد سنوات طويلة من الاعتزال

وفي عام 2018 أي بعد 11 عام من الزواج، تفاجيء الجمهور أن حلا خلعت النقاب أولًا، ثم خلعت بعد ذلك الحجاب لتتعرض حينها لهجوم شرس من قبل الجمهور الذي لم يتقبل في البداية هذا التحول من النقيض إلى النقيض، ولكن هدأت الأوضاع تدريجيًا وتمكنت حلا من مواصلة الظهور والعودة للفن بدعم من عدد من الفنانين.

حلا شيحة

وشاركت بعد عودتها في مسلسل زلزال مع محمد رمضان بشخصية صافية في رمضان عام ٢٠١٩، وفي العام التالي ٢٠٢٠ شاركت في مسلسل خيانة عهد وكان أداؤها أقل مما كان هو متوقع خاصة أنه ظهرت في المسلسل بعد عملية تجميل أجرتها في “شفايفها”، وفيلم “أثل”، وبالرغم من الهجوم المستمر واصلت حلا مسيرتها الفنية، كما حرصت على التواجد في المهرجانات الفنية، وفي العام ذاته تم الطلاق الرسمي بينها وبين يوسف هاريسون، وتم الانفصال الفعلي في ظل تكتم شديد من الطرفين حرصا على الصحة النفسية لأولادهما وكذلك لاستمرار علاقة الود والاحترام.

أبناء حلا شيحة وطليقها الكندي

فيلم مش أنا.. آخر أعمالها قبل الاعتزال الأخير

في عام ٢٠٢١ شاركت حلا شيحة في فيلم مش أنا مع الفنان تامر حسني، ولقد أثارت حلا شيحة الجدل مجددًا بسبب هذا العمل، فقد كانت في وسط علاقتها بالداعية الإسلامي معز مسعود، وبعد زواجها منه عرض الفيلم وحينها أكدت حلا أنها تغيرت وقالت:"الفيلم فعلا بقى (مش أنا) وأتمنى التوفيق لكل زملائي"، ولم تحضر العرض الخاص بالفيلم وكتبت بعد عرض كليب بحبك من الفيلم “أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وانا غلطت وبصلح”، وتابعت “الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن”، كما ألغت متابعة الفنان محمد رمضان، وبدأت تظهر ب"طرحة" على رأسها وليس حجابًا كاملًا.

حلا شيحة

وبعد فترة تفاجيء الجمهور بعودة حلا من جديدة وزيادة تفاعلها مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل اختفاء أي وجود لزوجها معز مسعود، ومع مرور الوقت انتشرت أنباء طلاقهما وبدأت حلا في التلميح بعودتها لعالم الفن.

الاعتذار لفناني مصر

قدمت الفنانة حلا شيحة، أمس الثلاثاء، اعتذارا رسميا للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية داخل مقر النقابة، عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة عن تحريمها الفن، كما قدمت الفنانة حلا شيحة اعتذارًا لجميع فناني مصر، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تصريحاتها والتي - وفقًا لها- قالت أنها تم ترويجها بطريقة خاطئة، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

حلا شيحة

وأكدت حلا أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة، نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد، وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي، ويأتي هذا الاعتذار كإشارة إلى عودة حلا الرسمية إلى عالم الفن وتميهدًا لمشاركتها في مسلسل “حق عرب” أمام أحمد العوضي في موسم رمضان الدرامي المقبل، وحلا وحدها بالتأكيد التي تعلم هل هذا الاعتذار سيكون الأخير أم أنها ستعيد الكرة كما حدث من قبل؟