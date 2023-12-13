الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

طبيب منتخب مصر يحسم مصير محمد النني من المشاركة بأمم أفريقيا

لحظة إصابة محمد النني،
لحظة إصابة محمد النني، فيتو

منتخب مصر، حسم الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، مصير مشاركة محمد النني لاعب وسط الفراعنة المحترف في صفوف أرسنال الانجليزي، لاسيما بعد تعرضه لإصابة أمس الثلاثاء خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.

وكشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وصله اليوم الأربعاء التقرير الطبي النهائي الخاص باللاعب من طبيب أرسنال، والذي أكد على أن إصابة اللاعب هي شد بسيط في في العضلة الضامة ولن تمنع اللاعب من اللحاق ببطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

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قلق فيتوريا من إصابة النني

وكان فيتوريا كلف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، بالتواصل مع الجهاز الطبي لفريق أرسنال، من أجل الاطمئنان على إصابة النني، بعد تعرض الدولي المصري لإصابة في الركبة غادر على إثرها ملعب مباراة فريقه أمام أيندهوفن. 

وخضع النني لفحص طبي اليوم الأربعاء، تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق أرسنال، لتحديد مدة غياب اللاعب عن المشاركة في المباريات، وبالتالي حسم مصيره بشكل نهائي من التواجد ضمن قائمة منتخب مصر النهائية في بطولة أمم أفريقيا للكبار من عدمه.

إصابة محمد النني أمام أيندهوفن

غادر محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، مباراة فريقه ضد آيندهوفن الهولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب تعرضه للإصابة خلال المباراة المقامة ضمن في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وشارك محمد النني كأساسي في تلك المباراة رفقة آرسنال، الذي ضمن بالفعل تأهله إلى دور الـ16، إلى جانب الصدارة، إلا أن النني لم يتمكن من استكمال المباراة، حيث اضطر إلى الخروج في الدقيقة 62، ودفع المدرب ميكيل أرتيتا بـ مارتن أوديجارد بدلًا منه.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

موعد بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني روي فيتوريا، خلال الفترة المقبلة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”، التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

ويدخل منتخب مصر معسكرا تدريبيا يوم 3 يناير المقبل، الذي من المقرر أن يكون الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في المعترك الأفريقي الأهم والأكبر في إفريقيا.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك خلال نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 

تأتي مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2024 على النحو التالى..

الجولة الأولى:

مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024

 

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

 وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

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