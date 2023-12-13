منتخب مصر الأكثر تتويجا ببطولة أمم أفريقيا بـ7 ألقاب

منتخب مصر، بدأ العد التنازلي لانطلاق الحدث الكروي الأهم والأضخم في القارة السمراء، وهو بطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تستضيفها دولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا.

منتخب مصر الأكثر تتويجًا بكأس أمم أفريقيا

ويتربع منتخب مصر على قمة ترتيب المنتخبات الإفريقية الأكثر تتويجا ببطولة أمم أفريقيا للكبار، حيث توج باللقب الأفريقي في 7 نسخ تستعرضها فيتو في السطور التالية:

فاز منتخب مصر بالنسخة الأولي عام 1957 - أقيمت في مصر

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فاز منتخب مصر بالنسخة الثانية عام 1959 - أقيمت في السودان

فاز منتخب مصر بالنسخة الـ15 عام 1957 - أقيمت في مصر

فاز منتخب مصر بالنسخة الـ21 عام 1998 - أقيمت في بوركينافاسو

فاز منتخب مصر بالنسخة الـ25 عام 2006 - أقيمت في مصر

فاز منتخب مصر بالنسخة الـ26 عام 2008 - أقيمت في غانا

فاز منتخب مصر بالنسخة الـ27 عام 2010 - أقيمت في أنجولا

موعد معسكر منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا

ويدخل منتخب مصر معسكرا تدريبيا يوم 3 يناير المقبل تحت قيادة فيتوريا، الذي من المقرر أن يكون الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في المعترك الأفريقي الأهم والأكبر في أفريقيا.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

مجموعة مصر في بطولة أمم أفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك خلال نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا

تأتي مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2024 على النحو التالى..

الجولة الأولى:

مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي وسيراليون

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في تحقيق نتائج إيجابية في الجولتين الافتتاحيتين بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى في التصفيات على ضيفه منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على مضيفه منتخب سيراليون بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم في ليبيريا.