فيتوريا يستقر على بديل طارق حامد في قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا

منتخب مصر، استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على بديل طارق حامد في قائمة الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا 2024، المقرر انطلاق فعالياتها في كوت ديفوار الشهر المقبل.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن فيتوريا قرر الاستعانة بلاعب وسط بيراميدز مهند لاشين في القائمة النهائية للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، لتعويض غياب طارق حامد الذي أعلن قبل أيام قرار اعتزاله اللعب الدولي.

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ويرى فيتوريا أن مهند لاشين يؤدي أداءً طيبا مع بيراميدز منذ بداية الموسم الحالي، سواء محليا أو أفريقيا، كما أنه سبق له التواجد في أكثر من معسكر لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا، كما أنه يعد البديل الأفضل حاليا بين لاعبي الدوري الممتاز في اللعب في مركز 6 وهو نفس المركز الذي كان يشغله طارق حامد في صفوف الفراعنة.

مهند لاشين لاعب بيراميدز، فيتو

طارق حامد يعلن إعتزاله دوليا

أعلن طارق حامد، نجم ضمك السعودي والمنتخب الوطني، اعتزاله اللعب دوليا بعد أزمة استبعاده الأخير من معسكر منتخب مصر.

وعلمت “ فيتو ” أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فوجئ بقرار طارق حامد والذي يعتبره من أفضل لاعبي الفراعنة سواء خلال الفترة التي قضاها معه بصفوف المنتخب او السنوات الماضية.

وكشف مصدر أن فيتوريا كان حزينًا بشأن قرار طارق حامد ورفض كل ما يقال حول أنه المتسبب في اعتزال نجم ضمك السعودي، ولكن تم أخذ رايه الشخصي لرفض تفكير اللاعب عن الاعتزال.

فيتوريا يتبرأ من قرار إعتزال طارق حامد دوليا

وتابع المصدر أن فيتوريا شدد على كون قرار طارق حامد نابع منه شخصيًا ويرفض كافة ما يقال حول كونه أحد أسباب قرار طارق حامد بالاعتزال لأنه لا يملك أي أزمات شخصية مع لاعب في المنتخب وقرار استبعاده من المنتخب بالمعسكر الأخير نتيجة لخطأ من اللاعب كان على المدرب البرتغالي تصحيحه حتى لا يتكرر ولكن هذا ليس معناه الاستبعاد الدائم من صفوف الفراعنة.

ولعب طارق حامد مع منتخب مصر 58 مباراة سجل هدفا وحيدا وحصل على 10 إنذارات وشارك فى أمم أفريقيا 4 مرات وشارك في كأس العالم مرة واحدة 2018.

وحصل اللاعب الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك، على تقييم جيد خلال مباراة فريقه أمام اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

موع د إنطلاق معسكر منتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر مغلق يوم 3 يناير المقبل، سيكون الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في الكان.

موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر

ووفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فإنه يحق لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا استدعاء لاعبيها للمشاركة في البطولة قبلها ب14 يوما، وبالتالي تأكد تواجد جميع لاعبي منتخب مصر المحترفين في معسكر الفريق منذ اليوم الأول، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم 3 يناير، أي قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام فقط.