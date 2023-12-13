الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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اقتصاد

الذهب يواصل الصعود، أسعار المعدن الأصفر في ختام تعاملات الأربعاء

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

واصلت أسعار الذهب الزيادة والارتفاع عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم.

وزادت أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات للمرة الثانية عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي قرار بتثبيت الفائدة ليبلغ إجمالي الزيادة في التعاملات المسائية نحو 30 جنيها في الجرام.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3245 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2840 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2434 جنيهًا للبيع 

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سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1898 جنيهًا للبيع 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22720 جنيهًا.

 

 

اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الثامن والأخير 

حسم البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأخير هذا العام، اليوم الأربعاء، حيث انعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في اجتماعها الثامن والأخير هذا العام خلال الشهر الجاري، واستمر الاجتماع على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية.

ويمكن القول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي، تجتمع 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

 

بيان إحصاءات العمل الأمريكي وسياسة التشديد النقدي من الفيدرالى الأمريكي 

بيان إحصاءات العمل الأمريكي، أفاد  بيان إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، أمس الثلاثاء، أن التضخم في الولايات المتحدة، مقاسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك والتى تسمى (CPI)، انخفض إلى 3.1٪ على أساس سنوي في نوفمبر الماضي. 

كما استقر التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 4% وهو الأمر الذى كان متوقعا.

 

ماذا حدث فى اجتماع البنك الفيدرالي الأخير؟ 

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في اجتماعه الأخير مطلع شهر نوفمبر الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية كما هي، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وذلك عند أعلى مستوى في 22 عاما، ومن جانبه، أبدى جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، جاء ذلك عقب إعلان قرار المركزي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن موظفي البنك المركزي لا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في التوقعات التي قدموها لصانعي السياسات قبل قرارهم بترك أسعار الفائدة دون تغيير. 

 

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