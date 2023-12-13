بعد تحديد إصابته، فيتوريا يستعجل تقرير طبيب المنتخب لحسم مصير النني من قائمة أمم افريقيا

منتخب مصر، استعجل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، طبيب الفراعنة محمد أبو العلا، التشخيص النهائي لـ إصابة محمد النني التي تعرض لها في مباراة فريقه أرسنال الإنجليزي أمام أيندهوفن الهولندي أمس الثلاثاء ضمن مواجهات دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، تفاصيل إصابة محمد النني لاعب وسط الفريق والمنتخب الوطني، والتي تعرض لها خلال مباراة آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.

قال أرتيتا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أرسنال، إن إصابة محمد النني جاءت على مستوى العضلة الضامة، مشيرا إلى أن لاعب المنتخب الوطني شعر بشيء سيئ.

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ولم يكشف أرتيتا مدة غياب النني المحتملة عن الملاعب، مؤكدًا أنه لا يعرف حتى الآن مدى سوء الإصابة.

وكان فيتوريا كلف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، بالتواصل مع الجهاز الطبي لفريق أرسنال، من أجل الاطمئنان على إصابة النني، بعد تعرض الدولي المصري لإصابة في الركبة غادر على إثرها ملعب مباراة فريقه أمام أيندهوفن.

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ويخضع النني لفحص طبي اليوم الأربعاء، تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق أرسنال، يتحدد وفقًا له مدة غياب اللاعب عن المشاركة في المباريات، وبالتالي حسم مصيره بشكل نهائي من التواجد ضمن قائمة منتخب مصر النهائية في بطولة أمم أفريقيا للكبار من عدمه.

إصابة محمد النني أمام أيندهوفن

غادر محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، مباراة فريقه ضد آيندهوفن الهولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب تعرضه للإصابة خلال المباراة المقامة ضمن في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وشارك محمد النني كأساسي في تلك المباراة رفقة آرسنال، الذي ضمن بالفعل تأهله إلى دور الـ16، إلى جانب الصدارة، إلا أن النني لم يتمكن من استكمال المباراة، حيث اضطر إلى الخروج في الدقيقة 62، ودفع المدرب ميكيل أرتيتا بـ مارتن أوديجارد بدلًا منه.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

موعد بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني روي فيتوريا، خلال الفترة المقبلة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”، التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

ويدخل منتخب مصر معسكرا تدريبيا يوم 3 يناير المقبل، الذي من المقرر أن يكون الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في المعترك الأفريقي الأهم والأكبر في إفريقيا.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك خلال نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا

تأتي مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2024 على النحو التالى..

الجولة الأولى:

مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

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