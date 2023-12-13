150 ألف جنيه، أحمد العوضي يعلن مسابقة لمن يكشف اسمه في مسلسله برمضان 2024

أعلن الفنان أحمد العوضي، قبل قليل، عن تفاصيل مسابقته الثالثة لجمهوره ومتابعيه وذلك لمساعدتهم بمبالغ مالية تصل إلى 150 ألف جنيه، يتم توزيعها على 10 فائزين، وتحمل المسابقة اسم الشقيانين.

وكتب العوضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.. قائلًا: المسابقة التالتة سؤالين.. اسمي في فيلم الإسكندراني ( بكر الإسكندراني ـ عز الإسكندراني ـ محمود الإسكندراني).

وأضاف العوضي: اسمي في مسلسل حق عرب (عرب ـ حسن ـ سالم) والمسابقة 150 ألف جنيه على 10 فائزين.

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وكان الفنان أحمد العوضي قد فاجأ جمهوره ومتابعيه بتقديم مسابقة جديدة عقب المسابقة التي أطلقها مؤخرًا وكانت بجوائز مالية تقدر بـ100 ألف جنيه.

وكتب العوضي عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: (المسابقة الثانية)

تم التعاقد على مسلسل ( حق عرب ) رمضان ٢٠٢٤

إنتاج سينرجي ( تامر مرسي )

تأليف محمود حمدان

إخراج إسماعيل فاروق

وده بفضل الله وبفضل دعم أخواتي وحبهم

اللي كل حاجه حلوة بتحصل بسببهم وجايين النهاردة ننبسط كلنا

المسابقة هتبقى:

١٥٠ ألف جنيه

١٠ هيكسبو كل واحد ١٥ ألفا

السؤالين

١ -(حق عرب ) هيبقى شعبي ولا صعيدي

٢ - (حق عرب) هيبقي أكشن ولا رومانسي ولا كوميدي

معانا أربع أيام ونلم الورق والاختيار عشوائي زي ما اتعودنا.

مسابقة أحمد العوضي

ومؤخرًا كتب العوضي عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: جايه معايا النهارده أفرح أخواتي وأراضيهم زي ما هما مراضيني بحبهم.

وتابع: هسأل سؤال هختار أربعة إجابتهم صح ويكسبو 100 ألف جنيه كل واحد ربع عمود (25 ألفا)، أشهر ٣ كلمات ( للخديوي) واشهر كلمتين (للكوماندا)، هلم الورق بعد بكره وهختار أربعة عشوائي، عالعهد دايما أنا وأخواتي الشقيانين الجدعان".

وفي وقت سابق حل أحمد العوضي ضيفا على برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، وقال: "أي مشهد فيه كوميديا بيكون فكرة ياسمين عبد العزيز وأنا بمشي وراها في الكوميديا".