إيدي هاو يعلن تشكيل نيوكاسل أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره إي سي ميلان الإيطالي على ملعب سانت جيمس بارك في تمام الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل نيوكاسل أمام ميلان

تشكيل نيوكاسل، فيتو

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 5 نقاط، وبنفس عدد النقاط يتواجد ميلان في المركز الرابع.

ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 10 نقاط وضمن التأهل بالفعل، يليه باريس سان جيرمان برصيد 7 نقاط.

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باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وحسم بروسيا دورتموند تأهله إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويرغب في تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، لضمان صدارة المجموعة.

في المقابل يرغب باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى جانب بروسيا دورتموند، كما يكفيه التعادل بشرط تعادل نيوكاسل يونايتد مع ميلان.

ويتصدر بروسيا دورتموند المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه باريس سان جيرمان بـ7 نقاط، ويأتي نيوكاسل يونايتد وميلان في المركزين الثالث والرابع بـ5 نقاط لكل منهما.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تذاع مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر قناة bein sports.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وتقرر التعليق علي مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا إلي المعلق حسن العيدروس.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد بروسيا دورتموند

حراسة المرمى: تيناس.

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، دانيلو بيريرا، لوكاس هيرنانديز.

الوسط: فيتينيا، مانويل أوجارتي، لي كانج إن.

الهجوم: كارلوس سولير، كيليان مبابي، باركولا.

تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كوبيل.

الدفاع: زوله، هوملز، شلوتربيك، رايرسون.

الوسط: نميشا، اوزجان، سابيتزر.

الهجوم: أديمي، فولكروج، براندت.