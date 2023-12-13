الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة بوروسيا دورتموند وسان جيرمان

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراتى باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره بروسيا دورتموند الألماني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

مواعيد مباريات الدوري القطري

الدحيل ضد الأهلي -الساعة 4:30 عصرًا

معيذر ضد الوكرة-الساعة 4:30 عصرًا

السد ضد أم صلال- الساعة 6:30 مساء

الشمال ضد العربي- الساعة 6:30 مساء

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مواعيد مباريات الدوري التونسي

الترجي - اتحاد تطاوين - الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي

المغرب التطواني - نهضة بركان- الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

 سيرفينا زافيزدا - مانشستر سيتي- الساعة 7:45 مساء -beIN Sports HD 2

لايبزيج - يونج بويز- الساعة 7:45 مساء 
بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان- الساعة 10 مساء -beIN Sports HD 1

نيوكاسل - ميلان- الساعة 10 مساء

أتليتكو مدريد - لاتسيو- الساعة 10 مساء

رويال انتويرب - برشلونة- الساعة 10 مساء-beIN Sports HD 3

سيلتك - فينورد- الساعة 10 مساء

بوروتو - شاختار- الساعة 10 مساء-beIN Sports HD 5

 

 

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