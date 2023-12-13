التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي ضد النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة سرفينا زفيزدا “ النجم الأحمر الصربي” على ملعب راجو ميتيتش، مساء اليوم الأربعاء، في ختام مباريات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة وضمن التأهل لثمن النهائي في الصدارة، بينما يتذيل النجم الأحمر الترتيب برصيد نقطة واحدة وفقد حظوظه في التأهل سواء لثمن النهائي أو الدوري الأوروبي.

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وحسم السيتي لقاء الدور الأول على ملعب الاتحاد بنتيجة (3-1)، وسجل الثلاثية حينها جوليان ألفاريز (هدفين) ورودريجو، بينما أحرز هدف النجم الأحمر الوحيد عصمان بوكاري.



تشكيل مانشستر سيتي

أورتيجا- لويس- ستونز- أكانجي- جوميز- فيليبس- كوفاسيتش- نونيز- بوب- جريليش- هاميلتون.

ويتواجد على مقاعد بدلاء السيتي كل من: كارسون- جرانت- ووكر- دياز- أكي- رودريجو- ألفاريز- برناردو- جفارديول- فودين- ألين- سوسهو.

بينما جاء تشكيل النجم الأحمر كالآتي:

جليزر- نيدليكوفيتش- سبايتش- كانجا- نداي- أولاينكا- دراجوفيتش- ديجا- بوكاري- ميالوفيتش- هوانج.

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر،والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب مجموعة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا



ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فريق سرفينا زفيزدا في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سرفينا زفيزدا



جدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا عبر قناة beIN Sports 1HD.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أفلت من عقوبة الإيقاف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير بريطانية، أن هالاند مهدد بالإيقاف بسبب انفعاله بشكل غير لائق على الحكم سيمون هوبر، الذي كان يدير مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وشهدت المباراة قرارًا تحكيميًا مثيرًا للجدل، بإيقاف انفراد لجاك جريليش جناح السيتي، من أجل احتساب خطأ لزميله إيرلينج هالاند، وعدم إتاحة الفرصة.

واحتج لاعبو السيتيزينز، وفي مقدمتهم هالاند، بشدة على قرار الحكم، الذي منع فرصة خطيرة للغاية في الدقائق الأخيرة، والنتيجة 3-3.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاتحاد الإنجليزي رأى عقب خضوع الواقعة للتحقيق، أن تصرف هالاند لا يستحق توجيه اتهام فردي له.

واكتفى الاتحاد الإنجليزي بتوجيه اتهام عام إلى مانشستر سيتي، بانتهاك قاعدة البريميرليج، ما يعني أن هالاند لن يتعرض للإيقاف، بسبب عدم وجود اتهام مباشر له.