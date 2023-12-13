دوري أبطال أوروبا، يحل فريق برشلونة ضيفًا على رويال أنتويرب البلجيكي، في مباراة سهلة نسبيًا على ملعب بوسويل ضمن الجولة الاخيرة لدوري أبطال أوروبا

ويدخل برشلونة، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد ضمان تأهله إلى ثمن نهائي البطولة للمرة الأولى منذ موسمين، كما يطمح في الفوز لضمان الصدارة دون الدخول في أي حسابات أخرى.



ورغم التراجع المحلي في الآونة الأخيرة لفريق البارسا، لكن الفريق يسير بشكل جيد أوروبيًا وفاز في جميع مبارياته عدا خسارة وحيدة أمام شاختار الأوكراني.

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يعاني برشلونة من إصابة جافي وكذلك الحارس مارك أندريه تير شتيجن وإينيجو مارتينيز، كما قرر تشافي إراحة روبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو قبل اللقاء.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

ومن المنتظر أن يعتمد تشافي هرنانديز المدير الفني علي كل من:

إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - جول كوندي - أندرياس كريستينسن - جواو كانسيلو

بيدري - جوندوجان - فرينكي دي يونج

جواو فيليكس - فيران توريس - رافينيا

موعد مباراة رويال أنتويرب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة رويال أنتويرب وبرشلونة، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-24، اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023،في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة برشلونة ضد أنتويرب اليوم في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قنوات بي أن سبورت

وتستعد إدارة نادي برشلونة لمناقشة مستقبل تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، في ظل تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وكانت تقارير إعلامية قد أثارت شكوكا حول استمرار تشافي مع برشلونة في ظل تراجع النتائج، على الرغم من تجديد عقده في سبتمبر الماضي، ليستمر حتى 2025.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا" فإن إدارة برشلونة حجزت طاولة في أحد المطاعم لتناول "عشاء عمل" يتم خلاله مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها مع تشافي.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المرجح أن يضغط برشلونة على تشافي، على الأقل في الوقت الحالي.ولا يزال مدرب البارسا يحظى بدعم خوان لابورتا رئيس النادي سواء في السر أو العلن، لكن في الوقت نفسه فإنه من غير المؤكد أن يظل في منصبه بعد انتهاء الموسم الحالي.

وذكر التقرير أن لابورتا وباقي أعضاء مجلس الإدارة يدرسون خياراتهم حال رحيل تشافي، وعلى رأسها تعيين رافاييل ماركيز، مدرب الفريق الرديف، بعد انتهاء الموسم الحالي.