الرواية فى خدمة سينما 2024.. تحويل «صيد الغزلان» و«شلة ليبون» و«بواب الحانة» و«بضع ساعات فى يوم ما» إلى أفلام سينمائية

يبدو أن الروايات الأدبية أصبحت مادة أكثر جاذبية من قبل الجمهور وشركات الإنتاج أكثر من سكريبت العمل الفنى، نظرًا لكونه يضم فئة القارئ والمشاهد معًا مما يجعل الناتج الإجمالى من الإيرادات يتضاعف، وهذا ما حدث بالفعل من خلال تقديم عدد من الأعمال الروائية بالسينما على السبيل المثال كــ: الفيل الأزرق، كيرة والجن، تراب الماس، هيبتا، وغيرها الكثير.. فدائمًا ما كانت الأعمال الفنية المقتبسة من الروايات قادرة على جذب الجمهور فهذه النوعية تضع المشاهد فى حالة من الحماس والفضول والترقب، للربط بين الصورة التى كونها فى خياله عند قراءة العمل الروائى والصورة التى ستظهر بها عبر الشاشات وخلال الفترة المقبلة وبالتحديد فى عام 2024 ستشهد الساحة الفنية المصرية عدد كبير من الأعمال المأخوذة عن إصدارات روائية.

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موسم صيد الغزلان لـ أحمد مراد

ولعل من أبرز تلك الأعمال هى رواية “موسم صيد الغزلان” للكاتب أحمد مراد الذى أصبح ماركة أدبية مسجلة فى السينما والتليفزيون، فيعد أبرز الأدباء الشباب التى تم تحويل أعماله لمادة فنية، ومن المقُرر أن يتم تحويل “موسم صيد الغزلان” إلى فيلم سينمائى، الفنان أحمد عز، وإخراج أحمد المرسى فى أولى تجاربه الإخراجية … وهى رواية صدرت عام 2017 تدور أحداثها فى المستقبل فى إطار من الإثارة والتشويق.الفيلم سيخضع لزمن مستقبلى وإيقاع مختلف، مما يفتح الباب لنوعية متلق ومُشاهد جديد من مستويات عمرية مختلفة، عكس الرواية التى تعتمد بشكلٍ كبير على خيال القارئ، بحسب أحمد مراد.

أحمد مراد كشف لـ “فيتو” عن السر وراء تحويل معظم رواياته لأعمال فنية وآخرها “موسم صيد الغزلان”: أهم ما يجعل الرواية أو العمل الفنى يلاقى نجاح معقول إن يكون الكاتب مُطلقا العنان لخياله ولكن بطريقة عملية قائمة على حسابات ومعادلات دقيقة، فلا يسير فى الهواء حتى لا تتطاير كتاباته فى الهواء، فيجب أن تكون هناك منحنيات درامية تنظم تدفق أفكاره وتساعده فى سريان الإبداع وعدم انسداده، وضرورة البناء المتصاعد للأحداث وخلق أجواء وحبكة متماسكة وكتابة المشاهد بطريق درامية.

شلة ليبون لـ هشام الخشن

كما يتم التحضيرات لطرح فيلم جديد مستوحى أحداث من رواية الكاتب هشام الخشن وهى “شلة ليبون” الذى حققت نسب مبيعات مرتفعة منذ طرحها قبل عامين.. أعلنت مخرجة العمل ساندرا بصال أنه تم ترشيح ثلاثة نجوم لتسكينهم بالأدوار الرئيسية فى العمل وهم: أحمد السقا، وأحمد عز، والنجمة منة شلبى، على أن يقوم بكتابة السيناريو تامر حبيب.. وقال “الخشن” إن التحضيرات تمت منذ فترة طويلة إلا الشركة المنتجة للفيلم لمد تحدد حتى الآن موعدًا لطرحه أو لبعض تصويره.

ورواية «شلة ليبون» تدور أحداثها حول سبعة أشخاص تربطهم علاقة صداقة منذ 30 عامًا، حيث يجتمعون سنويًا فى ليلة رأس السنة بشقة بعمارة ليبون.

بواب الحانة لـ عبد الرحيم كمال

أيضًا أصبح الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال من أبرز الأدباء الذين حققوا نجاحا كبيرا عند تحويل أدبه لعمل فنى مرئى، من المقرر أن يتم تحويل روايته “باب الحانة” إلى فيلم سينمائى يحمل الاسم ذاته خلال العام 2024 وسيكون السيناريو والحوار لـ ناصر عبد الرحمن، وبتوقيع المخرج ياسين حسن.

وتدور الرواية التى طُرحت عام 2016، حول “حسان الأزهري” الذى يجد نفسه فى قلب خمارة بعد تعديه على أحد الأشخاص المخمورين فى الشارع، وفى رد فعل غريب منه، يقرر البقاء فى هذه الحانة وخدمة مريديها حتى يصبح صاحبها فى النهاية.

“بضع ساعات فى يوم ما” و»هيبتا 2»

وينتظر الكاتب محمد صادق تقديم عملين من أدبه عبر شاشات السينما وسيكون الأول فيلم “بضع ساعات فى يوم ما” المأخوذ عن روايته التى تحمل الاسم ذاته، فى دور العرض المصرية يناير 2024.. وتدور الأحداث حول مجموعة من القصص الرومانسية والاجتماعية، التى تجمع بين شخصيات العمل فى 8 ساعات فقط هى زمن الأحداث الدرامية للفيلم… وسيكون العمل من بطولة عدد من النجوم وهم؛ هشام ماجد، هنا الزاهد، مى عمر، أحمد السعدنى، وعائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، والفنان محمد سلام.. وسيأتى بتوقيع إخراج عثمان أبو لبن.

كما أنه من المقرر أن يقدم محمد صادق الجزء الثانى من رواية هيبتا بالسينما عقب نجاح الجزء الأول الذى أصدره عام 2014.

كما تعاقد الكاتب حسن كمال على تحويل رواية “المرحوم”، والتى ستأتى من إخراج هانى خليفة وبسيناريو وحوار مريم نعوم.. وقالت “نعوم” لـ “فيتو” أنه يتم حاليا وضع الخطوط العريضة للسيناريو والانتهاء من الرؤية الفنية للعمل، مؤكدة أنه إلى الآن لم يتم بدأ تصوير أية مشاهد إلا أنه من المقرر أن المسلسل سيُبصر النور خلال الموسم الرمضانى المقبل.

وأعلن قبل أسابيع المخرج أمير رمسيس عن تقديمه نسخة جديدة من رائعة الأديب الراحل إحسان عبد القدوس المعنونة بــ “أنف وثلاث عيون” بمشاركة المنتجة شاهيناز العقاد، برؤية درامية وسيناريو وحوار لـ وائل حمدى.

بطولة كل من ظافر العابدين، سلمى أبو ضيف، صبا مبارك، دينا الشربيني.