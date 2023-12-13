الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

تعرف على موعد عرض فيلم سكر عبر منصة شاهد

أبطال فيلم سكر، فيتو
أبطال فيلم سكر، فيتو

فيلم سكر، أعلنت منصة شاهد عن عرض فيلم سكر قريبًا، وهو فيلم غنائي من بطولة الفنانة ماجدة زكي ونخبة من النجوم.

ومن المقرر عرض فيلم سكر على المنصة يوم ٢٤ ديسمبر الجاري.

فيلم سكر لـ ماجدة زكي

يستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام، ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

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أبطال الفيلم

فيلم سكر من بطولة كل من: النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت. والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد.. ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.

وبدأ العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 13 أكتوبر 2023، ورفعت صالات العرض السينمائي فيلم سكر والذي يقوم ببطولته الفنانة ماجدة زكي وعدد من النجوم نظرا لضعف إيراداته. 

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