الإثنين 20 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

رفع فيلم "سكر" من السينمات خلال يومين

بوستر فيلم سكر، فيتو
بوستر فيلم سكر، فيتو

ترفع دور العرض السينمائية الفيلم الموسيقي الاستعراضي “سكر” من شاشتها خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد تراجع إيرادات الفيلم وتحقيقه لإيرادات هزيلة في الأيام الأخيرة.

وحقق فيلم “سكر” بالأمس إيرادات قليلة جدًا، حيث اكتفى بتحقيق 1549 جنيها فقط، وهي متوسط الإيرادات التي حققها الفيلم في الأيام الأخيرة.

مؤخرة قائمة الإيرادات اليومية

وخلال الأسبوع الأخير احتل فيلم “سكر” مؤخرة قائمة الإيرادات اليومية، في منافسة دخلها مع 9 أفلام أخرى جاء هو آخرها في الترتيب.

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وخلال أربعين يوم عرض، جمع الفيلم ما يقارب من مليون ونصف المليون جنيه، حيث بدأ عرضه الأول في السينمات يوم 11 أكتوبر الماضي.

فيلم سكر لـ ماجدة زكي

يستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام، ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

أبطال الفيلم

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من: النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت. والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد.. ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.

وبدأ العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 13 أكتوبر 2023 عبر واحدة من أكبر الشركات الموزعة للأفلام في المنطقة وهي Empire Entertainment. 

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