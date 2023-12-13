الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

فيتوريا يفاضل بين ثلاثة منتخبات لمواجهة مصر بودية يناير

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، يفاضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بين ثلاثة عروض تلقاها اتحاد الكرة مؤخرًا لمواجهة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية وأنجولا، من أجل مواجهة أحد هذه المنتخبات وديا، خلال معسكر الفراعنة المقبل، في ختام استعداداته لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا للكبار.

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قد رفض عروضًا لمواجهة نيجيريا وكوت ديفوار، خاصة أنها مدرجة ضمن منتخبات التصنيف الأول داخل القارة السمراء، بينما فضل فيتوريا مواجهة أحد منتخبات التصنيف الثاني، في ختام تحضيراته لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

Advertisements

موعد بطولة أمم أفريقيا 2024

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني روي فيتوريا، خلال الفترة المقبلة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”، التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

موعد معسكر منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا

ويدخل منتخب مصر معسكرا تدريبيا يوم 3 يناير المقبل تحت قيادة فيتوريا، الذي من المقرر أن يكون الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في المعترك الأفريقي الأهم والأكبر في أفريقيا.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

 

مجموعة مصر في بطولة أمم أفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك خلال نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 

تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2024 على النحو التالى..

الجولة الأولى:

مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

 وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

 

منتخب مصر يفوز على جيبوتي وسيراليون

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في تحقيق نتائج إيجابية في الجولتين الافتتاحيتين بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى في التصفيات على ضيفه منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على مضيفه منتخب سيراليون بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم في ليبيريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية. 

منتخب مصر أخبار منتخب مصر الأول لكرة القدم روي فيتوريا منتخب جنوب أفريقيا الكونغو الديمقراطية أنجولا بطولة أمم افريقيا للكبار كوت ديفوار 2024 موعد بطولة أمم أفريقيا 2024 موعد معسكر منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا

مواد متعلقة

فيتوريا يرفض مواجهة منتخبات المستوى الأول بمعسكر أمم أفريقيا

فيتوريا يحسم اليوم مصير النني من قائمة منتخب مصر بأمم إفريقيا

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا

ثنائي الزمالك يدخل حسابات منتخب مصر قبل معسكر أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية توجه تحذيرًا للمواطنين عن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

وزير دفاع الاحتلال يعترف بخسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي (فيديو)

خالد سرحان يعتذر للسعودية لهذا السبب

الكهرباء تعيد العمل بجداول تخفيف الأحمال بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية

تحمل سيناريوهين، التليفزيون الإسرائيلي يتحدث عن صفقة تبادل أسرى جديدة بين حماس وإسرائيل

ضرب وسكر وسرقة دولارات، القصة الكاملة لمشاجرة بوسي وطليقها داخل فندق

Advertisements

منوعات

المزيد

كورنيش النيل بالأقصر يتجمل استقبالا لاحتفالات الكريسماس (وصور)

“القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر”.. أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

طقوس بسيطة ودفن خارج الفاتيكان، البابا فرنسيس يكشف وصيته بعد وفاته

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بتكلفة 70 مليار جنيه.. كل ما تريد معرفته عن الخط الرابع لمترو الأنفاق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، 25 دعاء للحمل بتوأم

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالنجاة من الأصدقاء الفاسدين

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

المزيد
الجريدة الرسمية