رغم اعتزاله دوليا، طارق حامد ضمن قائمة منتخب مصر الأولية بأمم أفريقيا

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي تواجد اسم طارق حامد ضمن القائمة المبدئية للفراعنة ببطولة أمم أفريقيا للكبار التي سيتم إرسالها للكاف بعد غد الخميس 14 ديسمبر الجاري، على الرغم من إعلان لاعب ضمك السعودي قبل أيام اعتزاله اللعب الدولي، ما يعني خروجه من حسابات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن البرتغالي روي فيتوريا، تمسك بتواجد إسم طارق حامد ضمن القائمة المبدئية لمنتخب مصر، والتي ستضم 55 لاعبا، رغم قرار اللاعب بالاعتزال الدولي.

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وبحسب المصدر، فإن فيتوريا أبلغ معاونيه تمسكه بتواجد طارق حامد ضمن القائمة المبدئية لمنتخب مصر الخاصة ببطولة أمم أفريقيا، تحسبا لتراجع اللاعب عن قراره باعتزال اللعب الدولي.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو

بديل طارق حامد في القائمة النهائية

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على بديل طارق حامد في قائمة الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا 2024، المقرر انطلاق فعالياتها في كوت ديفوار الشهر المقبل.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن فيتوريا قرر الاستعانة بلاعب وسط بيراميدز مهند لاشين في القائمة النهائية للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، لتعويض غياب طارق حامد الذي أعلن قبل أيام قرار اعتزاله اللعب الدولي.

ويرى فيتوريا أن مهند لاشين يؤدي أدائًا طيبًا مع بيراميدز منذ بداية الموسم الحالي، سواء محليا أو أفريقيا، كما أنه سبق له التواجد في أكثر من معسكر لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا، كما أنه يعد البديل الأفضل حاليا بين لاعبي الدوري الممتاز في اللعب في مركز 6 وهو نفس المركز الذي كان يشغله طارق حامد في صفوف الفراعنة.

طارق حامد يعلن إعتزاله دوليا

أعلن طارق حامد، نجم ضمك السعودي والمنتخب الوطني، اعتزاله اللعب دوليا بعد أزمة استبعاده الأخير من معسكر منتخب مصر.

وعلمت “ فيتو ” أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فوجئ بقرار طارق حامد والذي يعتبره من أفضل لاعبي الفراعنة سواء خلال الفترة التي قضاها معه بصفوف المنتخب او السنوات الماضية.

وكشف مصدر أن فيتوريا كان حزينًا بشأن قرار طارق حامد ورفض كل ما يقال حول أنه المتسبب في اعتزال نجم ضمك السعودي، ولكن تم أخذ رايه الشخصي لرفض تفكير اللاعب عن الاعتزال.

موع د إنطلاق معسكر منتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر مغلق يوم 3 يناير المقبل، سيكون الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في الكان.

موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر

ووفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فإنه يحق لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا استدعاء لاعبيها للمشاركة في البطولة قبلها بـ14 يوما، وبالتالي تأكد تواجد جميع لاعبي منتخب مصر المحترفين في معسكر الفريق منذ اليوم الأول، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم 3 يناير، أي قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام فقط.