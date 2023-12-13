الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إصابة نائب تركي بأزمة قلبية خلال حديثه عن العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أصيب النائب التركي عن حزب السعادة، حسن بيتماز، بنوبة قلبية أمس الثلاثاء أثناء إلقائه كلمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

إصابة نائب تركي بأزمة قلبية خلال حديثه عن العدوان الإسرائيلي على غزة

وتعرض السياسي التركي حسن بيتماز، للأزمة القلبية أثناء حديثه بانفعال ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال كلمته في الجمعية العامة الوطنية التركية، وصرخ قائلا: إن "الدولة اليهودية تعاني من غضب الله".


وقبل أن ينهار على الأرض، قال بيتماس: "حتى لو صمت التاريخ، فإن الحقيقة لن تصمت. يعتقدون أنهم إذا تخلصوا منا، فلن تكون هناك مشكلة".

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وأضاف: "ومع ذلك، إذا تخلصت منا، فلن تتمكن من الهروب من عذاب الضمير. حتى لو نجوت من عذاب التاريخ، فلن تتمكن من الهروب من غضب الله".


وتحدث بيتماز عن إسرائيل في إطار النقاش حول الميزانية، حيث أغمي عليه فجأة، وسارع عدد من أعضاء البرلمان لتقديم المساعدة له، وقام أحد الأطباء المتواجدين في الجلسة بتقديم الإسعافات الأولية، وتدليك قلبه.


بعد ذلك تم إرساله إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج، بحسب ماتداولته وسائل الإعلام التركية.


وبحسب ما ورد، توقف قلبه لكنه استأنف النبض بعد التدخل الطبي. وذكر بيان لاحق أن حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما، وصفت بالخطيرة وأن حياته ما زالت في خطر.


وينتمي بيتماز إلى حزب "السعادة" الذي يجلس في المعارضة، ويعتبر إسلاميا محافظا.

 

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعطي الضوء الأخضر الواضح لمواصلة الحرب


الخارجية الإسرائيلية تكشف موقف أمريكا من الحرب على غزة


وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها، إن تصويت الجمعية العامة على وقف النار في غزة لا يعني فقد الدعم الدولي.


وانتقدت أمريكا السياسة الإسرائيلية، وقال الرئيس الأمريكى، جو بايدن: إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.


بايدن يطالب بتغيير الحكومة الإسرائيلية


وطلب الرئيس الأمريكى، جو بايدن في فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغيير حكومته المتشددة، وفق ما نقلت رويترز.


وتابع بايدن، إن الحكومة الإسرائيلية تعارض حل الدولتين مع الفلسطينيين، وهو المسار الذي دعت إليه واشنطن عقب اندلاع الحرب مع حركة حماس، وقال الرئيس الأمريكي"هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل".


وشدد بايدن، على أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا، مشيرا، أمضيت ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.


ولفت بايدن، "لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم"، وألمح إلى علاقته المعقدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه في موقف صعب.


فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن إسرائيل ليست استثناء من السياسة الأمريكية التي تنص على أن أي دولة تتلقى أسلحة أمريكية يجب أن تمتثل لقوانين الحروب فى إشارة إلى الفسفور الأبيض.


كمين القسام لجنود جيش الاحتلال


من جهة أخري أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس،  استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 20 جنديا داخل مبنى بمنطقة الشيخ رضوان.


استهداف 7 آليات عسكرية إسرائيلية


وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باستخدام القذائف والعبوات المضادة للدروع.
 

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العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة بايدن الحكومة الإسرائيلية الحرب على غزة السياسي التركي حسن بيتماز وزارة الخارجية الإسرائيلية

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