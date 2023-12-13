البوكس أوفيس الأسبوعي لأقوى 10 أفلام بمصر

تشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتباين ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية.

البوكس أوفيس المصري

وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري وما جناه هذا التنافس من أرقام كالتالي:

1- فيلم العميل صفر حقق 43 مليون و700 ألف جنيه (17 أسبوع عرض)

2- فيلم وش في وش حقق 36 مليون و400 ألف جنيه (17 أسبوع عرض)

3- فيلم فوي فوي فوي حقق 32 مليون و850 ألف جنيه (13 أسبوع عرض)

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4- فيلم شماريخ حقق 7 ملايين و500 ألف جنيه (6 أيام عرض)

5- فيلم Napoleon حقق 6 ملايين و300 ألف جنيه ( 3 أسابيع عرض)

6- فيلم بلوموندو حقق 4 ملايين و800 ألف جنيه (4 أسابيع عرض)

7- فيلم The hunger Games حقق 4 ملايين و300 ألف جنيه (4 أسابيع عرض)

8- فيلم Thanksgiving حقق 850 ألف جنيه (أول أسبوع عرض)

9- فيلم سنة أولى خطف حقق 800 ألف جنيه (أسبوعان عرض)

10- فيلم silent night حقق 500 ألف جنيه (أول أسبوع عرض)