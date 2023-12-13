الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

البوكس أوفيس الأسبوعي لأقوى 10 أفلام بمصر

فيلم فوي فوي فوي،
فيلم فوي فوي فوي، فيتو

تشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتباين ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية.

البوكس أوفيس المصري 

وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري وما جناه هذا التنافس من أرقام كالتالي:  

1- فيلم العميل صفر حقق 43 مليون و700 ألف جنيه (17 أسبوع عرض)

2- فيلم وش في وش حقق 36 مليون و400 ألف جنيه (17 أسبوع عرض)

3- فيلم فوي فوي فوي حقق 32 مليون و850 ألف جنيه (13 أسبوع عرض)

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4- فيلم شماريخ حقق 7 ملايين و500 ألف جنيه (6 أيام عرض)

5- فيلم Napoleon حقق 6 ملايين و300 ألف جنيه ( 3 أسابيع عرض)

6- فيلم بلوموندو حقق 4 ملايين و800 ألف جنيه (4 أسابيع عرض)

7- فيلم The hunger Games حقق 4 ملايين و300 ألف جنيه (4 أسابيع عرض)

8- فيلم Thanksgiving حقق 850 ألف جنيه (أول أسبوع عرض)

9- فيلم سنة أولى خطف حقق 800 ألف جنيه (أسبوعان عرض)

10- فيلم silent night حقق 500 ألف جنيه (أول أسبوع عرض)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Napoleon البوكس أوفيس الأسبوعى فيلم فوي فوي فوي فيلم شماريخ فيلم العميل صفر فيلم Napoleon فيلم بلوموندو فيلم فوي فوي فيلم وش في وش

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