الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

غزة والانتخابات المصرية

قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية بدا واضحا ارتفاع نسبة مشاركة الناخبين فيها عما سبقها من انتخابات رئاسية سابقة.. وثمة سبب مزدوج لذلك.. من ناحية الظروف التى تمت فيها هذه الانتخابات والتى اتسمت ببروز تحديات جديدة تتعلق بالأمن القومى المصرى نتيجة العدوان الإسرائيلى الوحشى على أهل غزة.. 

 

فقد جاء هذا العدوان بمخاطر التهجير القسرى لأهل غزة إلى سيناء، وهو ما تفكر فيه إسرائيل منذ زمن طويل لتصفية القضية الفلسطينية.. هنا ظهرت الحاجة ملحة لدى عموم الشعب لوجود رئيس للبلاد يتسم بالقوة والحزم والقدرة على مواجهة هذه التحديات والمخاطر.. 

Advertisements

 

وكان المرشح عبدالفتاح السيسى موجودا أمامهم بخلفيته العسكرية ومعركته الناجحة في مواجهة عنف الإخوان والتنظيمات الإرهابية خاصة في سيناء.. وعزز ذلك أنه سارع منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة لإعلان الرفض المصرى الصارم للتهجير القسري لأهلها إلى سيناء..

 

وفتح معبر رفح لتزويدهم بالمساعدات الإغاثية بعد أن فرضت إسرائيل عليهم حصارا قاتلا، بحرمانهم من الغذاء والماء والدواء والوقود وغالت في تدمير مقومات الحياة في قطاع غزة. ولذلك دب الحماس في نفوس مصريين كثيرين للمشاركة في الانتخابات بعد أن كان  حماسهم من قبل فاترا، لعدم تكافؤ المنافسة أو لضيقهم من الغلاء الذى ضرب البلاد وأقلق العباد..

 
وإذا كانت حرب غزة وما حملته من مخاطر وتحديات لنا قد بثت في نفوس المصريين بواعث للمشاركة في هذه الانتخابات، فان٦ ما حول هذه البواعث إلى فعل للمشاركة الانتخابية كان الدور الذى لعبته وقامت به العديد من مؤسسات الدولة، التى شجعت وسهلت ومكنت ناخبين كثر من الذهاب إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم فيها، سواء كانت هذه المؤسسات حكومية أو سياسية أو منظمات مجتمع مدنى.

 
وبالطبع لم يربح فقط المرشح عبدالفتاح السيسى من هذه المشاركة الانتخابية الكبيرة، وإنما ربحت مصر كلها لأن ذلك وجه رسالة لكل العالم وقواه العظمى بأن مصر كلها لا تقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها.

 

وقف القتال واستمرار الحرب!

ثلاثة أسابيع!


أما من خسر فهم الذين رفضوا المشاركة ولم ينتهزوا فرصة الانتخابات لترويج أنفسهم وأحزابهم وأفكارهم ورؤاهم السياسية. 

المرشح عبدالفتاح السيسي المشاركة الانتخابية العدوان الإسرائيلي القضية الفلسطينية انتخابات الرئاسة المصرية تصفية القضية الفلسطينية حرب غزة التهجير القسري إسرائيل الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

بعد الانتخابات

لا تطمئنوا لأمريكا

هل تتراجع حماس؟!

رضاء إسرائيل!

يريدونها حربا لا تنتهي!

الأكثر قراءة

تفريغ كاميرات المراقبة لفندق بواقعة اتهام المطربة بوسي لطليقها بالتعدي عليها

أسرار جديدة عن قتلى لواء جولاني بغزة، أحدهم قائد حدود مع مصر والآخر توعد بإبادة الفلسطينيين

التجارة والصناعة ترفع رسم الصادر على حديد الخردة إلى 6000 جنيه للطن

إخلاء سبيل السائق المتهم في حادث الفنان أشرف عبد الغفور

شيخوخة مصطفى الفقي!

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء

22 لاعبا فى قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الجونة بالدورى

الجامعة العربية تستنكر تقليص سويسرا لمُساهمتها في موازنة الأونروا

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

زاهي حواس يجري عملية جراحية في ألمانيا

ضرب زميله، ايقاف لاعب في الدوري الإنجليزي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الصناعات الغذائية المصرية تغزو 15 دولة خلال الـ10 شهور الأولى من 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

تفسير رؤية الذهب في المنام وعلاقتها بالمرور بضائقة مالية وكثرة الديون

ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ الإفتاء تجيب 

المزيد
الجريدة الرسمية