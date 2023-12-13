حماس تدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي

قالت حركة حماس، اليوم، إن العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، هو امتداد للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.



مواجهة جيش الاحتلال والمستوطنين



وشددت حماس في بيان لها، أن هذه العملية هي محاولة يائسة لإخماد جذوة المقاومة التي تسري في روح الشعب الفلسطيني البطل.



وأضافت حماس أن ما تشهده جنين ومخيمها من جرائم وانتهاكات واستهدافٍ من الجو والأرض، لن يفلح في وقف مسار المقاومة الصاعد.



وأشارت حماس إلى أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الصامدة أكد كلمته وقراره في مواجهة هذا الاحتلال الفاشي، ومستوطنيه الإرهابيين.

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تصعيد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية



ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إلى تصعيد المقاومة في كل المدن والقرى، حتى دحر الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.



وتواصل المقاومة في جنين ومخيمها الدفاع عن شعبنا الفلسطيني وتتصدى لاقتحام قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ ساعات فجر أمس الثلاثاء، والعدوان العسكري على مدينة ومخيم جنين.



وتتواصل الاشتباكات المسلحة في عدد من المحاور في مدينة جنين ومخيمها والبلدات القريبة، حيث تم استهداف قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة والقنابل.



واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين، الذين تصدوا لآليات الاحتلال بالعبوات الناسفة محلية الصنع، وإطلاق الرصاص الحي.



عدوان الاحتلال وإرهابه على جنين أدى لاستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين؛ بينهم طفل في الـ 13 من عمره، برصاص وقصف واعتداءات قوات الاحتلال في مدينة ومخيم جنين، بينهم 4 استشهدوا بقصف الاحتلال لهم في منطقة السيباط في البلدة القديمة بمدينة جنين.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعطي الضوء الأخضر الواضح لمواصلة الحرب



الخارجية الإسرائيلية تكشف موقف أمريكا من الحرب على غزة



وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها، إن تصويت الجمعية العامة على وقف النار في غزة لا يعني فقد الدعم الدولي.



وانتقدت أمريكا السياسة الإسرائيلية، وقال الرئيس الأمريكى، جو بايدن: إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.

