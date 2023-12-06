أهم القرارات الحكومية في العدد رقم 273 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 273، الصادر في 6 ديسمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة الوادي الجديد، ومحافظة القليوبية.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

-قرار وزارة التنمية المحلية، رقم 568 لسنة 2023، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات لتنفيذ مشروع توسعة وتطـوير شارع عمر المختار بحي المطرية محافظة القاهرة.

-قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 561 لسنة 2023، باعتماد المخطط التفصيلي لقطعة أرض بمساحة 7.53 فدان بمركز خدمات الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة لشركة وادي دجلة، لإقامة نشاط رياضي اجتماعي.

-قرار محافظة الوادى الجديد رقم 126 لسنة 2023، بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لمدينـة الفرافـرة و(41) قريـة بالمحافظة بمراكز (الخارجة - الفرافرة - بلاط - بـاريس) طبقًا لموافقـة رئـيس مجلس الوزراء.

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-قرار محافظة القليوبية رقم 1549 لسنة 2023، باعتماد المخططات التفصيلية لمدن (شبرا الخيمة) على أن تستكمل باقى الإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحتـه التنفيذيـة وطبقًـا للخرائط المعتمدة.